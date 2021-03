On n’arrête plus les Kings : 5e victoire de suite !

Et si le déclic avait vraiment eu lieu à Sacramento ? Le soir de la « trade deadline », les dirigeants ont refusé de saborder la saison, et de jouer à fond leurs chances d’accrocher le « play-in ». Ils se sont même permis de se renforcer par petites touches avec Delon Wright, Mo Harkless ou encore Terance Davis, et ça paie ! Cette nuit, les Kings s’imposent 132-115 sur le parquet des Spurs, et les dernières recrues apportent 31 points, dont 14 pour Davis et 13 pour Harkless.

Après un premier quart-temps équilibré (31-27), marqué par la domination intérieure de Jakob Poeltl, les Kings mettent le turbo. A la manoeuvre, Tyrese Haliburton. C’est lui qui décale Moe Harkless et Terance Davis pour le 3-points, ou qui envoie Richaun Holmes pour le alley-oop (44-41).

Haliburton le maestro

Derrick White égalise, mais Haliburton survole ce quart-temps, et il se met aussi à planter de loin. Meilleur joueur de la semaine, De’Aaron Fox s’y met aussi, et les Kings creusent l’écart (58-50). Il y a du talent et du métier, en face et le duo Mills-Derozan égalise à 85 secondes de la pause. Sauf que Sacramento en remet une couche avec un 6-0 pour atteindre la mi-temps avec six points d’avance (66-60).

Au retour des vestiaires, la domination des Kings se confirme avec encore et toujours Haliburton. Le rookie des Kings est le patron de l’attaque, et il libère Fox de la gestion du jeu. Dans son sillage, Sacramento se détache (75-62). On est sur un 15-2 à cheval sur les deux quart-temps. Dejounte Murray a disparu des radars, et le duo Holmes-Haliburton continue de faire de gros dégâts. Leur complicité saute aux yeux, et Barnes participe à la fête avec un 3-points à 8 mètres pour donner 16 points d’avance (87-71).

Fox termine le travail

On attend une réaction des Spurs mais seul White apporte de l’agressivité, et Hield lui répond pour porter l’écart à +19 (95-76). Mais attention, il ne faut jamais se relâcher face aux Spurs, et Rudy Gay et Derozan participent à un 13-0 ! A l’entame du dernier quart-temps, il n’y a plus que six points d’écart (97-91). Comme dans le deuxième quart-temps, Davis apporte son énergie. Il vole un ballon qui traîne puis s’en va marquer sur un Eurostep, avec la faute de White. Derrière, Haliburton lance une contre-attaque, et voit le TGV Holmes arriver en trailer pour tout écrabouiller.

Les Kings ont repris 10 points d’avance (111-101). Cette fois, San Antonio ne reviendra pas, et Fox, déchaîné, porte même l’écart à +15 (126-111), et c’est la recrue Chris Silva qui ferme la boutique. Une autre recrue pour enregistrer une 5e victoire de suite ! Sur cette série, les Kings tournent à 120 points de moyenne avec un écart moyen de 11 points.