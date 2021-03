Jimmy Butler et Bam Adebayo relancent le Heat au Madison Square Garden

Ce match aura peut-être rappelé quelques bons souvenirs aux mélancoliques des années 1990. Et des rencontres fermées entre ces deux franchises rivales de l’Est. Cette nuit, le Heat a réalisé sa meilleure performance défensive de la saison pour repousser les Knicks qui ont, eux aussi, longtemps fait déjouer les visiteurs.

La preuve, les New-yorkais rentrent au vestiaire avec une avance au score (43-36) en ayant limité les Floridiens à seulement 33% de réussite aux tirs, dont 21% de loin. Au-delà de la prestation défensive collective, l’une des explications tient à l’activité sous le cercle de Nerlens Noel. Dans le deuxième quart-temps, où New York passe un 16-0, le pivot signe trois gros contres dont l’un sur Bam Adebayo.

Son quatrième block de la soirée sera le plus spectaculaire puisqu’il ira repousser la tentative de dunk d’Andre Iguodala dans l’ultime période. Ses quelques finitions au cercle ne sont pas de trop pour des Knicks qui n’ont pas quantité de ressources offensives ce soir, en soutien de Julius Randle. Heureusement que Derrick Rose et Immanuel Quickley apportent du « scoring » du banc pour compenser la petite soirée de la ligne d’arrières titulaires.

Julius Randle veut répondre à Jimmy Butler

La réaction du Heat intervient dès l’entame du troisième quart-temps et c’est Jimmy Butler qui prend les choses en main. En plus de ses tirs à mi-distance, de ses finitions avec la faute en transition, l’arrière s’amuse à terminer plus d’une fois avec sa main gauche au cercle. Randle est l’un des rares à pouvoir lui répondre, sous le cercle, mais le tir impossible de Duncan Robinson à trois points, malgré l’énorme défense de RJ Barrett, fait beaucoup de mal aux Knicks.

Le shooteur en remet un dans la dernière minute du quart-temps, tout comme Iguodala et Gabe Vincent, et Miami s’envole au score (64-75). Alors qu’il vient d’enchaîner de bonnes séquences à la passe, Adebayo décide de prendre ses responsabilités au tir avec quelques jumpers en cœur de raquette. C’est l’idéal pour maintenir l’écart surtout que Herro (airball) et Butler (énorme brique) ne sont pas toujours inspirés à 3-points.

Herro se rachète de son raté pour envoyer un petit lob vers Bam, avant de lober à nouveau vers Jimmy Butler en « alley-oop » pour finir en contre-attaque. Gênés par la défense de zone du Heat en fin de rencontre, les Knicks ne parviendront jamais à revenir sur cette dizaine de points de retard.

Après six défaites de suite, le Heat (23v-24d) retrouve ainsi le sourire avant un déplacement, mercredi, chez un autre concurrent direct, Indiana. Les Knicks (24v-23d), qui restaient sur trois victoires de suite, se déplacent dans le Minnesota le même soir.