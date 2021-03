Le cinq majeur de la semaine | Des jeunes qui brillent par leur efficacité

Pour une fois, le cinq majeur de la semaine a été assez facile à déterminer. Car si les candidatures de James Harden et Devin Booker étaient intéressantes sur le « backcourt », les bilans parfaits et la folle efficacité de De’Aaron Fox (64% d’adresse) et Donovan Mitchell (67% à 3-pts) étaient impossibles à laisser de côté.

Sur les ailes, ce fut également assez évident, Zion Williamson brillant également par le peu de déchets de son jeu offensif (73% de réussite au tir pour presque 35 points par match !), tout comme Kawhi Leonard…

Même chose sous le cercle, avec un Nikola Jokic en 59/46/90 sur la semaine.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.