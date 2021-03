Avec un bon Aaron Gordon, les Nuggets giflent les Hawks

Arrivé samedi sur place, Aaron Gordon est déjà dans le cinq de départ, et c’est Paul Millsap qui en fait les frais. À peine le temps de prendre ses marques, Gordon découvre les caviars de Nikola Jokic pour réussir un beau dunk, seul dans la raquette.

L’ancien ailier du Magic joue sans appréhension, mais en face, les Hawks déroulent déjà leur basket avec une pluie de 3-points. Trae Young et Tony Snell font mouche, et Danilo Gallinari fait apprécier son step-back à 5 mètres. À la dernière seconde, Skylar Mays ponctue ce beau quart-temps d’un tir primé. Atlanta est devant (35-31).

Aaron Gordon déjà comme chez lui

On attend Jokic ou Murray, et c’est finalement JaMychal Green qui va réveiller Denver. L’ancien intérieur des Grizzlies et des Clippers plante 10 points de suite, et les Nuggets prennent les commandes (43-40). Le duo Young-Collins résiste, mais Gordon fait déjà apprécier sa polyvalence, capable de marquer sur transition, puis à 3-points dans le corner. Sous son impulsion, les Nuggets signent un 13-0, et à la mi-temps, Denver mène de 10 points et Aaron Gordon a déjà inscrit 11 points (65-55).

La mi-temps ne change rien pour les Hawks, et Michael Porter Jr s’offre un panier à 4-points sur une passe « à la Jokic » de Gordon, puis Murray vient agresser la défense.

Résultat : les Nuggets signent un 10-0 pour prendre 20 points d’avance (77-57). Young plante un panier à 9 mètres, mais les Nuggets ont réponse à tout avec Murray, puis Jokic à 3-points. Young insiste, mais la richesse de l’effectif des Nuggets impressionne, et on retrouve Green dans le corner pour maintenir l’écart (103-80).

Nate McMillan a compris que c’était fini, et à sept minutes de la fin, il envoie déjà ses remplaçants. Même chose côté Nuggets, et Bol Bol participe à la fête avec un 3-points pour donner 33 points d’avance (123-90). Le jeune intérieur est déchaîné, et il s’éclate dans le « garbage time ». À l’arrivée, les Nuggets s’imposent de 24 points (126-102) face à des Hawks dépassés par le rythme et la variété des attaques de Denver.