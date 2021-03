Aaron Gordon veut profiter des caviars de Nikola Jokic

Ce soir, Aaron Gordon portera pour la première fois de sa carrière un autre maillot que celui du Magic, et ce sera celui des Nuggets pour la réception des Hawks.

Transféré le soir de la « trade deadline » en compagnie de Gary Clark contre Gary Harris et RJ Hampton, le dunkeur est impatient de jouer avec Nikola Jokic, qui a déjà annoncé qu’il l’enverrait au alley-oop dès que possible.

« Je suis extrêmement motivé à l’idée d’être sur le terrain et de commencer à travailler avec Jokic » a expliqué Aaron Gordon lors du point presse de samedi. « Couper fait partie de mon jeu, et me projeter vers le cercle est même une grosse partie de mon jeu. C’est juste magnifique… Je suis là pour lui simplifier les choses. Que ce soit en coupant ou en courant, et observer la défense et faire en sorte qu’elle ne puisse pas se mettre en place. La qualité de passe de Jokic est incroyable, et je pense que la mienne est sous-estimée. »

Comme on s’y attendait, les Nuggets l’ont recruté pour reprendre le rôle de Jerami Grant, parti à Detroit cet automne. On ne lui demandera pas de jouer en isolation, mais simplement d’être en mouvement. En attaque comme en défense. Aron Gordon est l’un des joueurs les plus athlétiques de la NBA, et Mike Malone veut en tirer profit.

« Ce qui m’enthousiasme avec lui, c’est sa polyvalence défensive, et sa capacité à défendre sur les postes 3, 4 et 5, et même des extérieurs au large » décrit le coach de Denver. « Peu d’équipes ont une arme comme ça, et je pense que dans la conférence Ouest, vu la configuration actuelle, on a besoin d’un joueur comme ça ».

Ce qu’apprécie aussi Mike Malone, c’est qu’Aaron Gordon n’est pas un croqueur. Comme Jerami Grant, il peut se fondre dans un collectif. « Il est doué. Il est altruiste. C’est un très bon passeur, un rebondeur et son pourcentage à 3-points est en progression. C’est donc une acquisition vraiment importante. »