Pour JaVale McGee, Denver possède tous les éléments pour être champion

En récupérant JaVale McGee puis Aaron Gordon lors de la « trade deadline », les Nuggets ont clairement renforcé leur raquette tout en affirmant leurs ambitions.

Finaliste de conférence dans la « bulle » en 2020, la franchise de Denver vise les Finals et le titre suprême. Ça tombe bien puisque pour JaVale McGee, les troupes de Michael Malone sont désormais armées pour ça.

« Cette équipe a tous les éléments pour gagner le titre », assure-t-il au Denver Post. « Il y a quelques années, quand cette équipe gagnait des gros matches, les gens étaient surpris. Mais elle n’est plus en construction, c’est terminé, elle est dans la course. Les dirigeants ont fait un remarquable travail pour assembler cette formation et avec Gordon et moi, elle a un pedigree de champion. »

Titré en 2017 et 2018 avec Golden State, puis en 2020 avec Los Angeles, le nouveau pivot des Nuggets, déjà passé par la maison entre 2012 et 2015, a l’expérience des sommets. Il sait à quoi ressemble une équipe capable de graver son nom au palmarès, même si les Nuggets de 2021 ne ressemblent ni aux Warriors ni aux Lakers.

« Golden State, c’était autre chose, avec beaucoup de shooteurs comme Stephen Curry. Los Angeles aussi, ce n’est pas le même style car il y a un joueur comme LeBron James. Les Nuggets ont Nikola Jokic et Jamal Murray, donc la dynamique n’est pas la même. Néanmoins, l’objectif reste semblable : avoir une mentalité de gagnant et faire de grandes choses, surtout dans les grands matches. Cette franchise a tout ce qui est nécessaire pour ça. »