Gregg Popovich, troisième coach à atteindre les 1 300 victoires en carrière

La première de cette équipe de Chicago 2.0, avec Zach LaVine et Nikola Vucevic, était attendue à San Antonio. Mais les Spurs l’ont gâchée en tuant le suspense dès la première mi-temps, fidèles à la philosophie qui a fait le succès de Gregg Popovich depuis plus de vingt ans. Après la rencontre, c’est ainsi vers lui que les projecteurs se sont tournés, puisque le stratège texan a atteint la barre des 1 300 victoires en carrière en tant que coach.

Seules deux coachs ont atteint cette marche avant lui : Don Nelson (1 335 victoires) et Lenny Wlikens (1 332).

« Dédicace à Coach Pop, futur Hall of Famer », a glissé Dejounte Murray. « Je suis juste reconnaissant de le connaître en tant que personne et d’être coaché par lui. On va continuer de lui apporter le maximum de victoires possible ».

Même avec un groupe jeune, composé de seulement trois joueurs de plus de 30 ans, Patty Mills, DeMar DeRozan et Rudy Gay, la formation texane affiche toujours la même discipline dans son jeu et un collectif toujours aussi bien huilé (29 passes décisives cette nuit), déterminée à renouer avec les playoffs dès cette saison.

La patte de Gregg Popovich est plus que jamais présente dans cette formation sans « go-to-guy » mais qui continue de déjouer les pronostics en pointant à la 6e place à l’Ouest à 29 matchs de la fin.

« Le fait d’atteindre cette étape est un témoin de la volonté, la passion et l’intelligence qui définissent Gregg Popovich. Son succès, autant que sa longévité, sont remarquables », a déclaré le président des Spurs, RC Buford.

Ça valait bien un petit « flashback » de la part de la NBA qui a retrouvé les images de la première victoire de coach Pop en tant que coach. De quoi retrouver Avery Johnson et Sean Eliott, dans ses bras au buzzer final.