Doc Rivers analyse les différences dans le jeu des Clippers

Après la victoire autoritaire des Clippers face à ses Sixers, Doc Rivers a profité de son retour à Los Angeles pour donner son avis sur son ancienne équipe.

Traumatisés par la dernière demi-finale de conférence perdue l’année dernière face aux Nuggets, ses anciens joueurs adoptent un visage un peu différence cette année sous les ordres de Tyronn Lue.

Même s’ils ne sont « que » troisièmes de la conférence Ouest, la franchise de Steve Ballmer reste, avec les Lakers, parmi les favoris de Doc Rivers pour le titre de conférence :« Ecoutez, Utah est fantastique en ce moment mais je pense que les Clippers et les Lakers restent les équipes à battre à l’Ouest. »

S’il avoue ne plus regarder beaucoup matchs des équipes de l’Ouest comme il a changé de conférence, l’entraineur livre tout de même son point de vue sur la situation en cours. « J’ai trouvé que Denver avait fait une bonne trade deadline en ajoutant de bons éléments. Utah joue un basket magnifique et ils vont être dans la course. Portland a également bien amélioré son équipe mais je reste sur les Clippers et les Lakers » s’explique le coach des Sixers.

L’entraînement comme facteur d’amélioration

Sur le plan du jeu, Tyronn Lue ne propose pourtant pas des schémas qui divergent beaucoup de ceux qu’il mettait en place. « C’est une équipe différente. Ils n’ont pas tout à fait les mêmes joueurs mais ils utilisent beaucoup de systèmes que je mettais en place l’année dernière » rappelle Doc Rivers. « Ceci dit, je n’aurai pas changé pour autant offensivement (s’il était resté). Je veux dire qu’ils étaient déjà forts l’année dernière. »

Dans une précédente campagne marquée par l’absence de Paul George lors du « training camp » et le « load management » intensif de Kawhi Leonard, les Clippers n’avaient pas eu l’occasion de bosser les automatismes à l’entrainement. Pour Doc Rivers, c’est l’une des raisons pour laquelle l’équipe parait plus cohérente collectivement.

« La différence qu’on peut observer, c’est qu’ils ont la chance de s’entrainer ensemble » constate ainsi le technicien, même s’il avoue avoir noté quelques petits ajustements. « Je pense qu’ils donnent plus la balle à Paul George et je trouve que ça l’aide dans son jeu et ils ont donc fait quelques bons ajustements. Le plus gros changement est défensif. Je pense qu’ils sont bien meilleurs défensivement. C’est amusant car les chiffres ne disent pas tout à fait cela mais quand je les regarde, je pense qu’ils vont être une meilleure équipe défensive, une des meilleures même, quand les playoffs vont commencer. »

Assez pour ne pas gâcher un 3-1 dans une série de playoffs ?