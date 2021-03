Les Lakers ont enfin gagné un match sans LeBron James

Après quatre défaites de rang, les Lakers retrouvent enfin le goût de la victoire. Vainqueur des Cavaliers sur le score de 100-86, Los Angeles a proposé un troisième quart-temps abouti afin de s’offrir un premier succès depuis la blessure de LeBron James.

Un succès qui s’est dessiné grâce à l’intensité imposée par les champions en titre au retour des vestiaires. « On voulait inverser la tendance. On voulait que les Cavs soient en difficulté dans le troisième quart-temps à cause de notre bonne défense » souligne Frank Vogel. « On a souvent eu du mal dans les troisièmes quarts-temps les matchs précédents et nous voulions nous assurer qu’on réussirait celui-ci. »

28-10 en faveur des Lakers dans le 3e quart

Avec Dennis Schröder comme leader, Los Angeles a étouffé Cleveland petit à petit au retour des vestiaires pour s’échapper au tableau d’affichage en les limitant à 3/21 au tir tout en produisant un 19-2 à l’ouverture du quart-temps. « Depuis le premier match de notre série de défaites, je pense qu’on a toujours réussi à faire des runs. Mais aujourd’hui on repart avec la victoire donc c’est quand même mieux » apprécie l’Allemand.

Grâce à ses 17 points mais surtout à ses 4 interceptions, le meneur des Lakers a donné le ton défensivement à ses coéquipiers. « C’est un monstre en défense » lance Montrezl Harrell. « Il a commencé à gêner ses adversaires, à les presser tout terrain pour les mettre en difficulté et leur faire perdre des ballons. Ça a été une peste en défense, et c’est ce qui lui a permis de se faire un nom dans cette ligue. »

Lui aussi auteur d’un gros match avec un double-double à 24 points et 10 rebonds, Harrell souhaite continuer sur cette voie et que ses coéquipiers oublient qu’ils jouent sans leurs deux superstars. « Je ne pense pas que nous étions sous pression. Nous étions plutôt déçus par rapport à nos débuts de match ratés. On doit se montrer conquérant. On ne peut pas attendre qu’ils (LeBron James et Anthony Davis) reviennent dans 2/3 semaines, ou peu importe la durée. Nous ne devons pas juste nous accrocher et se contenter de garder la tête hors de l’eau. On doit aller chercher des victoires. »

Avec la réception du Magic demain, l’occasion est belle pour confirmer le renouveau.