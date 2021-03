Le Magic impatient de voir RJ Hampton à l’œuvre

Monnaie d’échange pour permettre l’arrivée d’Aaron Gordon à Denver, RJ Hampton possède un gros potentiel que les dirigeants du Magic sont impatients de voir.

À l’occasion d’une conférence de presse pour justifier les multiples mouvements du Magic, le président Jeff Weltman a raconté les dessous de cet échange avec les Nuggets.

« Denver était une des équipes intéressées pour Aaron et ils étaient très réticents à l’idée d’inclure RJ dans le trade. Ce fut le cas jusqu’à quelques jours avant la deadline puis ils ont commencé à inclure son nom dans les discussions et c’était un point essentiel pour nous. Les conversations avec Denver se sont vraiment accélérées quand son nom est apparu et ils ne sont pas ravis de s’en séparer. »

Avec neuf minutes de moyenne sur les 25 matchs disputés, RJ Hampton n’entrait pas dans les plans de Mike Malone cette saison, mais son potentiel est prometteur, et dans une franchise qui repart de zéro, le rookie va bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent afin de confirmer tout le bien qu’on pensait de lui à sa sortie du lycée. « RJ est un joueur très athlétique et longiligne. » constate Weltman. « C’est un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes et qui va être un défenseur de haut niveau dans cette ligue. Je pense que RJ est un petit peu méconnu actuellement à cause de son parcours mais il était annoncé comme un top 5 à sa sortie du lycée quand il a décidé d’aller en Nouvelle-Zélande et il est en quelque sorte méconnu du fan classique de NBA. »

Aucune pression chez le Magic

Parti s’aguerrir aux côtés d’adultes dans le championnat australien au lieu de continuer en NCAA, Hampton présente effectivement un parcours qui lui a permis de se forger en tant qu’homme et en tant que joueur. « C’était un jeune de 19 ans qui jouait avec des adultes. Ces ligues sont difficiles. Tu ne domines pas en marchant là-bas. Ils sont physiques, ces gars sont durs et les matchs favorisent le combat physique. RJ a montré des éclairs de son énorme talent lors des moments difficiles. C’est un joueur charismatique, intelligent et qui possède une énergie débordante. »

L’Américain pose ses bagages à Orlando en compagnie de trois autres recrues dans le but de s’imposer sous les ordres de Steve Clifford qui a déjà commencé à analyser leurs jeux. « J’ai regardé quelques vidéos les concernant. On dit toujours que tu connais vraiment un joueur qu’à partir du moment où tu le coaches. J’attends de les rencontrer et d’échanger avec eux pour me faire une réelle opinion de ce qu’ils peuvent apporter. »

Et de voir pourquoi pas RJ Hampton devenir l’arrière idéal pour épauler Markelle Fultz lorsque ce dernier retrouvera les terrains.