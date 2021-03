Des débuts très réussis pour Norman Powell

Sans Damian Lillard, les Blazers n’ont (presque) pas tremblé pour s’imposer devant le Magic sur le score de 112-105. Une victoire marquée notamment par la bonne performance de Norman Powell.

En effet, le nouvel arrivant s’est acclimaté à vitesse grand V dans les rangs de Portland. Auteur de 22 points à 5/7 de loin mais aussi d’une grosse défense dans le dernier quart avec deux interceptions, le joueur de 27 ans a montré en un soir tout ce dont il peut apporter au collectif de Terry Stotts.

Il y a quelques jours, le coach s’était d’ailleurs montré optimiste quant à l’apport potentiel de Powell. Par conséquent, la performance de son joueur ne l’a pas vraiment surpris. « Pour être honnête, c’était ce à quoi je m’attendais » avoue l’entraineur. « Il [Norman Powell] sait jouer au basket, il bouge très bien sans le ballon, il marque à 3-points, il défend et il possède une bonne condition physique. Je n’aurais peut-être pas dit qu’il allait marquer 22 points mais j’avais un bon pressentiment sur le fait qu’il joue bien pour nous. »

Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Portland porte son bilan à 27 victoires pour 18 défaites et se retrouve désormais à égalité avec Denver pour la cinquième place.

Un peu stressé pour ses débuts

Pas habitué à être sous le feu des projecteurs avec l’échange comprenant Gary Trent Jr., l’arrière a avoué avoir ressenti de la pression. « J’étais un peu nerveux pendant l’échauffement, je sentais que tous les yeux étaient braqués sur moi pendant que je prenais mes tirs mais Dame m’a parlé avant le coup d’envoi pour me dire que je devais juste être agressif et que mes coéquipiers allaient me mettre à l’aise. »

Important face au Magic, Powell s’est parfaitement adapté à cette franchise réputée pour sa convivialité et sa capacité à bien intégrer les nouveaux. « Je me sentais bien. J’ai laissé le jeu venir à moi, j’ai joué avec les autres en plus de poser des questions dès que possible sur l’animation offensive et défensive. Leur attaque est en place, ils font bien circuler le ballon donc c’était vraiment facile de se mettre en rythme. Je pense que je conviens parfaitement avec leur style de jeu. J’aime la dureté de cette équipe et leur cohésion, ils se parlent sur chaque possession, sur chaque temps mort donc ça me convient parfaitement, du coup je suis impatient pour la suite. »

Etablissant un record de points pour un débutant sous le maillot des Blazers, le trio qu’il va former avec CJ McCollum et Damian Lillard peut s’avérer être un vrai casse-tête à défendre. « Ce sont de très bons joueurs qui m’ont permis de bien rentrer dans le match et de m’acclimater avec les différents systèmes que j’avais absolument besoin de connaitre. Je suis juste impatient de continuer avec eux. Tout le monde veut prouver quelque chose surtout CJ et Dame donc je les suis. »

Nurkic également en renfort

À noter aussi le retour de Jusuf Nurkic lors de cette rencontre. Le grand pote de Damian Lillard était limité à 20 minutes de temps de jeu mais il en a tout de même profité pour inscrire 8 points et prendre 8 rebonds.

Ce retour était plus que souhaité afin de faire souffler Kanter au poste 5 et de proposer une défense intérieure un peu plus performante que sur ces derniers matchs. « Je me sens toujours bien avec une victoire. J’étais bien au niveau du souffle. J’avais 20 minutes maximum pour me montrer et je les ai quasiment eues (il a joué 18 minutes). Je savais que Dame ne jouait pas donc j’ai essayé d’impliquer Norman et les autres en faisant la bonne action que ce soit avec des poses d’écran ou autre chose. »

Très collectif, Nurkic va apporter sa science de la passe qui a cruellement fait défaut en son absence. » Je n’ai pas essayé de forcer. J’ai joué de la bonne manière et j’ai aimé mes déplacements. Je pense que j’étais en jambes et je suis heureux pour la victoire même si j’aurai préféré gagner plus facilement. Mais tout va bien personnellement, je me sens vraiment bien. » déclare t-il.

Avec un effectif quasiment au complet, on va enfin pouvoir juger le réel niveau de ces Blazers lors des prochaines échéances.