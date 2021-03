Certains fans voient peut-être d’un mauvais œil le départ de Gary Trent Jr. mais Neil Olshey souhaitait changer les choses après quelques contre-performances de l’équipe qui n’ont pas plu au GM.

En effet, après la correction subie par Dallas dimanche dernier et la défaite face à des Nets privés de Kyrie Irving et Kevin Durant, Neil Olshey aurait en quelque sorte perdu patience avec ce groupe, d’où la volonté de monter un échange pour dynamiser l’équipe à court terme.

« Nous devions changer les choses. Ça commençait à ne plus fonctionner, » raconte le dirigeant. « Notre boulot est de rendre cette équipe meilleure et je pense que c’est le cas avec ce transfert. »

Un apport des deux côtés du terrain

Norman Powell est ainsi devenu un scoreur agressif et efficace, mais il est surtout un défenseur bien supérieur à Rodney Hood, et plus constant que Gary Trent Jr. Plus grand, ce dernier est pourtant capable de très bonnes choses défensivement, mais il s’éparpille aussi et manque globalement de rigueur sur la durée.

Capable de défendre les postes 1/2 voire 3, Norman Powell présente ainsi un profil dont Portland ne bénéficiait pas, selon Terry Stotts : « C’est un très bon « two-way player ». C’est exactement ce dont on avait besoin. Ses stats au tir parlent d’elles-mêmes mais ce qu’il peut faire au large défensivement est quelque chose qui va beaucoup nous apporter, il va avoir un rôle majeur dans notre équipe. »

Même son de cloche pour Neil Olshey. « On ne s’affaiblit pas offensivement et je pense qu’il aidera la défense avec son énergie. Avoir quelqu’un comme lui qui est capable de créer son shoot, d’être efficace en catch-and-shoot et qui peut défendre du poste 1 à 3 : ça va être une énorme plus value pour nous. On devient plus athlétique et on a la possibilité d’avoir deux bons défenseurs sur le terrain à chaque fois avec Norman, Robert Covington, Derrick Jones et Nurk » s’explique le GM. « Ça nous rend meilleurs. »

Aux côtés de Damian Lillard et CJ McCollum en fin de match

Si on ne sait pas encore quel sera son rôle exact, entre titulaire ou 6e homme avec un large temps de jeu, l’ex Raptor devrait être aligné aux côtés de CJ McCollum et Damian Lillard en tant que troisième arrière lors des fins de match. Ce trio donnera de multiples solutions que ce soit à 3-points, à mi-distance ou même aux lancers car Norman Powell provoque plus de lancers que Gary Trent Jr. tout en les convertissant davantage (86% contre 77%).

Maintenant si tout se passe bien pour les Blazers en fin d’année avec une longue campagne de playoffs, quelle suite donner au dossier Powell ? L’arrière dispose d’une « player option » l’année prochaine à 11.6 millions de dollars mais s’il continue sur ce rythme, nul doute qu’il la déclinera pour essayer de gratter le double.

Pour Neil Olshey, chaque chose en son temps, même s’il se montre déjà très confiant pour la suite. « Nous trouverons un moyen de le garder » assure carrément le dirigeant…