Malik Monk toujours surmotivé à l’idée d’affronter Bam Adebayo

« Je ne sais pas ce qu’il mange ou à quoi il pense les jours de match contre Miami, mais il faut qu’il continue à faire ça ! ». James Borrego a encore été époustouflé par la façon dont Malik Monk est sorti du lot cette nuit dans la victoire de Charlotte face à Miami (110-105). Le sniper a tout écrasé sur son passage, convertissant ses sept premières tentatives pour offrir 25 points d’avance à son équipe après seulement deux minutes dans le deuxième quart-temps (51-26).

Après Gordon Hayward à San Antonio, Devonte’ Graham à Houston, c’est l’arrière scoreur qui a été le facteur X dans ce troisième succès de suite des Hornets avec 32 points dont 24 en première mi-temps, à 8/11 au tir, mais aussi un dunk féroce dans le dernier acte.

LaMelo Ball désormais absent, Malik Monk avait assuré qu’il voulait prendre le leadership en sortie de banc, et il a donc lié la parole aux actes. « Si ça ne se passe pas bien avec la « second-unit », c’est de ma responsabilité », avait-il déclaré avant la rencontre. « Avec l’absence de LaMelo, j’accorde beaucoup de fierté à apporter de l’énergie en sortant du banc ».

De l’art de … s’auto-chauffer

Particulièrement chaud contre le Heat après avoir déjà claqué 36 points en Floride il y a moins de deux mois, Malik Monk a révélé que la présence de Bam Adebayo en face, son ancien coéquipier à Kentucky, lui servait de motivation. Après la rencontre, il a ainsi révélé que c’est un échange avec le pivot de Miami qui lui a donné envie de se surpasser.

« Ça m’a chauffé à un autre niveau », a-t-il lâché après le match, sans révéler le contenu de son échange avec Bam Adebayo.

« Je n’ai rien dit à ce gars, c’est ça le plus fou. Je ne lui ai rien dit », a pour sa part répondu le pivot du Heat, avec le sourire. « Il m’a dit quelque chose et c’est comme ça que ça a commencé… Mais on est des frères depuis l’université et on se connaît depuis qu’on a l’âge de 12 ans. Il fait partie de la famille ».

D’ici la prochaine confrontation entre les deux équipes, début mai, Malik Monk aura encore beaucoup d’occasions de monter en puissance. Ça promet pour les retrouvailles !