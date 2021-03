Retour aux sources pour la Nike Air Foamposite One « Orlando Home »

Star du Magic dans les années 90, Penny Hardaway incarnait le futur jusqu’au bout des… pieds. Avec un jeu spectaculaire et des « sneakers » qui ont également marqué cette époque, la « Fampoasite », un modèle unique, futuriste, qui continue de remplir les armoires du monde entier aujourd’hui à travers différentes déclinaisons.

Dernière en date, la « Nike Air Foamposite One Orlando Home », qui se distingue avec un style sobre mais efficace, majoritairement blanc et faisant ressortir une tige noir et bleu, soit les trois couleurs principales du Magic d’Orlando. En bleu, sur fond noir, le « Penny logo » se trouve sur le haut du talon.

Comme pour les modèles précédents, il faudra débourser plus de 200 euros (230 dollars aux Etats-Unis) pour se procurer ce modèle à partir du 1er avril.

