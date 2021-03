L’incroyable similitude des parcours de Gary Trent Jr. et de son père

C’est l’une des anecdotes les plus insolites de la saison. Gary Trent Jr. a quitté cette nuit les Blazers pour les Raptors, exactement comme son père en 1998. Mais le plus incroyable, c’est que son père avait aussi été transféré dans sa troisième année, et après… 41 matches comme lui, et alors qu’il tournait aussi à 10 points de moyenne ! Difficile de faire plus similaire comme parcours, et pour la première fois de son histoire, les Raptors recrutent le fils de l’un de leurs anciens joueurs.

Pour Gary Trent Jr, qui va prendre la place de Norman Powell, marcher dans les pas de son père n’est pas nouveau. Comme tous les « fils à papa » de la NBA, l’ancien shooteur de Duke a goûté très tôt au basket. Dès cinq ans, au moment même où son père tirait un trait sur sa carrière. On est en 2004.

Un père entraîneur, mentor et ami

« Mon père m’a demandé : ‘Tu veux être quelqu’un d’ordinaire ou d’extraordinaire’ » racontait-il y a quelques mois au Portland Tribune. Évidemment, à cinq ans, on ne comprend pas trop le sens d’une telle question, mais le gamin décide de suivre à la lettre tout ce que son père lui enseigne.

« On ne faisait que dribbler autour du terrain. Tout ça pendant un an » se souvient le nouvel arrière des Raptors. « On dribblait sur un mile (1,6 km), mais de différentes manières, entre les jambes, des cross, et tous les 100 mètres, on faisait 10 pompes et 10 abdos. Ce qui faisait 160 pompes et 160 abdos par jour. Et on faisait ça tous les jours. Quand j’ai eu 7, 8 ans, on allait sur le terrain pour travailler les appuis, faire du travail au poste, du catch-and-shoot, des tirs de la droite vers la gauche, des tirs main droite, des tirs main gauche… Et en grandissant, ça devenait de plus en plus facile, et de plus en plus naturel. »

À l’époque, papa Trent l’a amené avec lui à Minneapolis où il vit encore d’ailleurs, tandis que sa mère est resté à Colombus dans l’Ohio. C’est à cette époque que naît une relation presque fusionnelle entre le père et le fils. « Je dirais que c’est mon meilleur ami » explique le fils. « C’est l’une des personnes les plus drôles que je connaisse. On joue aux jeux vidéo ensemble. On peut parler de tout ensemble, et faire les choses les plus dingues comme les plus sérieuses. Nous sommes très proches. »

La chute au second tour

Ce que confirme le paternel : « Depuis qu’il est né, Gary est mon petit pote. J’ai eu sa garde à huit ans, et c’était mon premier enfant. Je n’en ai pas eu d’autre pendant neuf ans, et on a passé beaucoup de temps ensemble. Je venais de prendre ma retraite, et c’était le moment idéal pour nous. »

En 2019, « Junior » sort de Duke, et il est attendu au premier tour comme ces coéquipiers Marvin Bagley III, Wendell Carter Jr et Grayson Allen. Finalement, il n’est appelé qu’en 37e position, mais le destin fait qu’il rejoint Portland. Comme son père !

« C’était super choquant pour moi » avait-il avoué. « J’ai toujours pensé que j’étais un joueur du premier tour, et même un joueur de milieu de premier tour. J’étais considéré comme le meilleur arrière-shooteur à ma sortie du lycée, et le 7e joueur de tous les États-Unis. J’ai joué avec cinq joueurs devenus pros à Duke. Je savais que j’aurais à faire des sacrifices avec tous ces grands talents. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé… Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire de plus. »

Pour lui, arriver à Portland était le « plan de Dieu« . « C’est dingue d’avoir débuté ma carrière là où mon père a débuté la sienne » confiait-il en mars 2020. Un an plus tard, le voilà qui arrive à Toronto. En cours de saison comme son père. Si ce n’est peut-être pas le « plan de Dieu« , c’est sûrement un signe du destin…