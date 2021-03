Et si Kyle Lowry rejoignait les Lakers…

Il faut toujours se méfier des Lakers le soir de la « trade deadline », et selon ESPN et The Athletic, les champions en titre pourraient se positionner sur Kyle Lowry ! LeBron James et Anthony Davis à l’infirmerie pour plusieurs semaines, les Lakers ont sans doute besoin d’un leader supplémentaire pour encadrer les jeunes talents, et Kyle Lowry pourrait apporter son talent et son expérience pour la défense du titre.

« Les Raptors, Masai Ujiri, Bobby Webster, leur direction vont travailler avec Kyle Lowry et son agent Mark Bartelstein pour savoir où il aimerait jouer s’ils doivent conclure un échange » explique Adrian Wojnarowski. « Mais il y a une équipe qu’il ne faut pas exclure d’ici jeudi, et ce sont les Lakers ».

Jusqu’à présent, on évoquait les pistes de Miami et de Philadelphie, deux autres candidats au titre, mais les Lakers pourraient leur griller la politesse.

Pour parvenir à leurs fins, les Lakers seront obligés de lâcher du lourd, et forcément on pense à Dennis Schroder, qui est en fin de contrat, ou des « packages » incluant Kentavious Caldwell-Pope et pourquoi pas Montrezl Harrell.

Il ne faut pas oublier que les Lakers visent aussi Andre Drummond s’il est coupé, et ils peuvent se permettre de lâcher Montrezl Harrell dans un échange pour se renforcer dans la foulée.