Kyle Lowry, un transfert comme cadeau d’anniversaire ?

Et si Kyle Lowry avait joué son dernier match avec les Raptors ? On le saura aux alentours de 20h00, puisque c’est l’heure à laquelle la cloche sonnera la fin de la période des transferts. Meilleur joueur de l’histoire d’une franchise qu’il a mené au titre en 2019, le meneur All-Star a reconnu que ce match face aux Nuggets était très étrange pour lui.

« C’était plutôt bizarre ce soir de jouer en ne sachant pas ce que ce sera la suite, en ayant conscience que des choses pouvaient se conclure » a-t-il expliqué lors d’un long point presse. « C’était clairement différent ce soir. Ce que je veux dire, c’est qui sait ce que sera la suite ? Personne ne sait ce qu’il va se passer… »

À la fois détendu, mais aussi ému, Kyle Lowry est revenu sur son parcours à Toronto, débuté il y a presque dix ans. « Eh bien, je pense que si on revient en arrière, on se souvient que Bryan Colangelo m’avait fait venir parce qu’ils avaient raté Steve Nash, et ils avaient conclu un échange pour que je sois le meneur de jeu. Cet échange était conçu pour me donner les clés, et franchement, comme vous le savez, je voulais en tirer profit. Vous savez, ils ont cru en moi. De tout en haut jusqu’en bas, ils ont cru en moi. Tout le monde ici a cru en moi sur ce que je pouvais devenir en tant que joueur et en tant que leader, et je pense que c’était vraiment utile, pour que tout se mette en place. »

Six fois All-Star, champion olympique, champion NBA…

Alors qu’il fête ses 35 ans ce jeudi, Kyle Lowry va vivre cette journée comme d’habitude. Il ne veut pas se prendre la tête, et il ira faire son golf habituel, son téléphone dans la poche à attendre à un éventuel coup de fil de son agent.

« Franchement, peu importe ce qui se passe, ça m’ira. C’est la vérité. Au final, il y a toujours une raison… On ne peut pas tout contrôler, et il y a des situations où l’on peut, mais à chaque fois que j’ai eu le choix, cela a très bien fonctionné pour moi, et tout ira bien. Au final, peu importe ce qu’il se passe, tout ira bien. »

Pour Nick Nurse aussi, c’était évidemment un match étrange. Peut-être le dernier de son leader, et de son relais sur le terrain. « On a vraiment progressé ensemble » rappelle le coach de Toronto. « Quand je suis arrivé ici, j’étais nouveau en NBA, et il n’était pas encore un vrai titulaire, pas totalement légitime comme titulaire. Il y a eu une progression constante pour devenir six fois All-Star, champion olympique et champion NBA, et c’est vraiment incroyable pour Kyle. Il a quasiment battu tous les records de franchise, et il va finir sans doute comme le meilleur joueur de l’histoire des Raptors. »