Entre blessures, défaites et et rumeurs, les Lakers traversent une période mouvementée

Handicapés par les blessures de leurs deux meilleurs joueurs, les Lakers commencent à enchainer les défaites et cette mauvaise passe les met désormais à portée de fusil d’équipes comme Denver ou Portland.

Mardi soir, les Californiens n’ont jamais réussi à stopper des Pelicans emmenés par un duo Ingram-Williamson au sommet de sa forme. « Il faut être réaliste. C’est un défi mais il n’y a rien d’insurmontable. C’est le challenge auquel nous sommes confrontés donc on doit se serrer les coudes et relever ce défi » lance Kyle Kuzma au micro d’ESPN à propos des blessures d’Anthony Davis et de LeBron James.

Avec Devontae Cacok comme titulaire au poste 5, Los Angeles s’est fait pilonner par les attaques incessantes de Zion Williamson et par le jeu mi-distance de Brandon Ingram pour encaisser au final 62 points dans la peinture.

Comme si les mauvaises performances sportives ne suffisaient pas, certains Lakers découvrent leurs noms dans les rumeurs de transfert. Avec une « trade deadline » programmée pour jeudi, Frank Vogel n’a plus qu’à attendre 24 heures pour retrouver des hommes pleinement concernés par le jeu et non par leur avenir. « Je pense que ça aura un impact sur notre état d’esprit tant que le marché des transferts ne sera pas terminé » estime le coach.

Des rumeurs autour de certains joueurs

Parmi les principaux noms, on trouve notamment Kentavious Caldwell-Pope. Car même s’il ne tourne qu’à 8.4 points de moyenne à 40.1% de loin cette saison, l’arrière représente toujours le « 3&D » recherché par tout prétendant au titre, et il avait d’ailleurs été le 3e meilleur marqueur des Lakers lors des derniers playoffs.

« Je ne sais pas vraiment qui est dans les discussions, je n’y ai pas vraiment prêté attention ni même entendu quoi que ce soit à ce sujet » assure KCP. « J’ai l’impression que l’énergie est bonne dans le vestiaire, je ne pense pas que les gars s’inquiètent à propos de la trade deadline ou du moins ils le gardent personnellement ».

Ne pouvant qu’attendre la fin de cette période mouvementée, Frank Vogel espère que son équipe restera dans l’état actuel des choses. « Je m’attends à ce que nous gagnons des matchs avec ce groupe et je crois en cet effectif. Si rien ne bouge, nous gagnerons des matchs et nous trouverons des solutions pour sortir de cette série de défaites. Je ne suis pas sûr qu’il y aura des changements. La plupart des trade deadlines sont faites de beaucoup de rumeurs qui n’aboutissent à rien et c’est ce que j’espère en tant que coach. »

Il y a deux ans, Kyle Kuzma se retrouvait en première ligne au moment du feuilleton autour d’Anthony Davis. C’est pourquoi le joueur de 25 ans est maintenant rôdé à ce genre d’expérience. « Je pense juste que nous devons nous focaliser sur nos matchs en se faisant confiance et en essayant de jouer les uns pour les autres des deux côtés du terrain. Je pense que nous pouvons le faire, nous pouvons nous donner une chance de gagner chaque soir. »

Malheureusement pour eux, c’est une équipe des Sixers en pleine bourre qui arrive sur leur chemin.