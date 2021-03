Evan Fournier : « En tant que fan de basket, je suis juste curieux de voir qui va faire des échanges »

En fin de contrat, Evan Fournier joue actuellement son meilleur basket de la saison, et plus il joue bien, plus son nom circule dans les rumeurs de transfert. Certains médias américains évoquent des contacts entre le Magic et les Celtics, mais aussi avec les Knicks et les Mavericks. L’Orlando Sentinel ajoute un intérêt des Spurs, et pour le Français, cela ne reste que des bruits.

« Franchement, quand je suis arrivé ici, c’est survenu sans prévenir. Je me suis levé un matin, et boom ! J’étais dégagé. Et il n’y avait eu aucune rumeur » rappelle le Français dans le quotidien à propos de son transfert de Denver à Orlando. « Il n’y avait rien, et j’ai alors réalisé que tant que votre agent ne vous appelle pas et que vous êtes transféré, ce n’est simplement que des gens qui parlent et des rumeurs. »

Le Français rappelle aussi que ce n’est pas la première fois que son nom apparaît dans les rumeurs. « Parfois, il y a aussi des deals qui peuvent se faire, et puis à la dernière minute, rien ne se passe… On ne sait jamais… C’est la nature même du business, et il n’y a pas franchement de raison pour moi de m’en inquiéter. Mes deux premières années ici, il y avait des rumeurs, et il ne s’était vraiment rien passé puisque je suis toujours ici, et que j’ai toujours un match à jouer. Si je dépensais toute mon énergie à réfléchir à ce qui pourrait se passer, je vous garantis que je ne serais pas en mesure d’être performant ce soir, et c’est évidemment ma priorité. »

Bien évidemment, c’est aussi flatteur de voir son nom dans les rumeurs, d’autant que les franchises intéressées sont plutôt prestigieuses. Mais Evan Fournier aborde aussi cette « trade deadline » comme un simple fan de basket.

« En tant que fan de basket, je suis juste curieux de voir quels échanges vont se faire et quelles équipes vont réellement échanger des joueurs, et simplement parce que je suis un fan de basket » conclut-il ainsi. « C’est toujours un moment excitant dans une saison NBA, de voir les rumeurs et d’y penser. C’est amusant, mais pour moi, ce n’est rien. Je ne dépense vraiment pas beaucoup d’énergie là-dessus. »