Evan Fournier intéresserait les Celtics

À l’exception de Markelle Fultz et Jonathan Isaac, personne ne serait intouchable à Orlando, et cela fait plusieurs semaines que des rumeurs évoquent des coups de fil pour Nikola Vucevic, Aaron Gordon et même Evan Fournier. Le Français est dans sa dernière année de contrat, il y a évidemment la crainte de le perdre sans contrepartie, et peut-être que le Magic pourrait le transférer d’ici jeudi, date butoir pour effectuer un échange.

Selon The Athletic, le Français serait sur les tablettes des Celtics, ses adversaires de dimanche soir. On sait que Boston cherche le joueur idoine capable de sauver sa saison et de le relancer d’ici les playoffs, et plusieurs pistes sont envisagées, qu’il s’agisse d’Harrison Barnes, de John Collins ou encore de Bogdan Bogdanovic, dont le nom est apparu jeudi soir. C’est la première fois que la piste Fournier est envisagée, et sans doute s’agit-il d’en faire un super 6e homme pour soulager Jaylen Brown et Jayson Tatum. Evan Fournier, c’est de la création, de l’agressivité et de la polyvalence, et ça pourrait être précieux sur les postes 2/3.

Le Français n’a jamais caché qu’il voulait jouer le titre alors qu’il n’a disputé que 14 matches de playoffs en carrière, et les Celtics ont de beaux choix de Draft pour faire céder le Magic. Si la franchise est réellement vendeuse.