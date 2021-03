Quand Luke canarde

« Vu comment il joue depuis quatre matchs, on voit qu’il a clairement acquis quelque chose. Il suffit juste de voir sa manière de jouer. Quand il est entré dans le vestiaire, tous les gars lui ont jeté de l’eau et lui ont sauté dessus. On est juste heureux de le voir bien jouer désormais, et heureux de le voir faire un match comme ce soir ».

Héros de cette fin de match au scénario incroyable avec son coéquipier Terance Mann (21 points, 10 rebonds), Luke Kennard a reçu les compliments de son coach, Tyronn Lue après avoir rendu une copie proche de la perfection.

En 18 minutes (toutes disputées en deuxième mi-temps), l’arrière a collé 20 points à 8/8 au tir, dont 4/4 à 3-points, 7 rebonds, 4 passes décisives et un contre.

Luke Kennard a mis un peu de temps pour prendre ses marques au sein d’un effectif aussi étoffé, lui qui restait sur une première moitié de saison prometteuse avec Detroit la saison passée avant de se blesser.

Une merveille de panier au buzzer

Sa performance réussie face aux Hawks, au cours d’un « comeback » de folie alors que les Clippers étaient menés 88-66 à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, est venue rappeler qu’il pouvait lui aussi apporter en attaque. Dans l’euphorie de la remontée, l’arrière a même réussi un incroyable panier du milieu de terrain au buzzer du troisième acte après un « eurostep » XL, digne des plus grandes heures de Manu Ginobili.

En conclusion de son show impressionnant, c’est lui qui a réalisé un contre décisif sur Tony Snell puis trouvé Terance Mann à l’opposée en transition pour le 3-points qui a redonné l’avantage aux Clippers (110-108). Marcus Morris et Kawhi Leonard ont ensuite terminé le travail pour assurer un succès sur le score de 119 à 110.

Beaucoup d’émotions donc, et un retour en forme qu’il savoure à sa juste valeur.

« C’est tout là-haut. C’est certainement l’un des matchs les plus plaisants auxquels j’ai participé dans ma carrière de basketteur. Pas seulement en NBA, mais juste en jouant au basket », a-t-il souligné. « C’était très sympa… Rien que d’entendre les gars sur la ligne de touche, la façon dont ils nous encourageaient pendant qu’on faisait ce « run ». C’est ça, d’être une équipe. C’était très plaisant. C’est certainement l’un des meilleurs matchs et l’une des meilleures expériences que j’ai vécus. Avec l’équipe qu’on a, on sait qu’on est capables de faire ce genre de retour ».