Le MVP de la nuit : Rudy Gobert en « block party »

« Je ne cours pas avec les contres, à moins d’en avoir neuf », ne cache pas Rudy Gobert, qui pensait pourtant avoir validé un 10e contre, à la fin de cette rencontre face aux Bulls. Le Français a manqué d’un rien l’occasion de rejoindre Carlos Boozer, dernier joueur de la franchise à réussir un triple-double. C’était déjà en… 2008.

Cela n’enlève rien à la performance majuscule du pivot qui a régné sur les deux raquettes. Lauri Markkanen, Zach Lavine, Coby White, Thaddeus Young… Chacun leur tour, ils se sont heurtés à la muraille française.

Le pivot rapporte qu’au moment de rejoindre son banc dans le quatrième quart-temps, à sept minutes du terme, son remplaçant Derrick Favors lui a indiqué qu’il avait neuf contres au compteur. « Il était très heureux de me le dire. C’est comme ça que cette équipe fonctionne. Chacun est heureux pour l’autre, tout le monde se soutient. C’est juste sympa de faire partie d’un groupe qui prend soin les uns des autres. »

Son coéquipier Donovan Mitchell parle d’une performance défensive « phénoménale. Ils ont continué à essayer de l’attaquer, je ne sais pas pourquoi. Je ne l’aurais pas fait. Je me serais stoppé pour shooter en « pull up ». »

De son côté, Quin Snyder rappelle que son équipe ne joue pas « pour les lignes de stats. Il a eu l’occasion d’atteindre le triple-double et il ne l’a pas eu mais on a la victoire. Je sais que c’est ce qui le préoccupe le plus. »

La défaite à Washington, un électrochoc

Sa grosse sortie intervient au lendemain de sa réponse à Ben Simmons, qui estime être le meilleur défenseur de la ligue parce qu’il est capable de défendre à tous les postes contrairement, selon lui, au joueur du Jazz.

Après la réponse dans la presse, la réponse sur le terrain donc pour Rudy Gobert qui, en plus des contres, a terminé avec son trentième double-double de la saison (21 points à 9/11 aux tirs, 10 rebonds et 40 d’évaluation).

Mais l’intéressé préfère retenir la prestation défensive de son équipe, quelques jours après avoir encaissé 131 points sur le parquet des Wizards. Rudy Gobert avait poussé un coup de gueule à l’issue de cette rencontre.

« Je crois qu’après ce match contre les Wizards, on s’est tous regardés dans le miroir et on a réalisé que l’image renvoyée n’était pas très jolie. Je pense que ça nous a réveillés d’une certaine façon. On a vu que ce n’était pas l’équipe que nous voulions être. On veut être une équipe qui prend chaque possession défensive au sérieux, qui ne veut rien donner de facile à l’adversaire, et une équipe qui joue ensemble. »

C’était bien le cas à Chicago, même si c’était face à un adversaire dont le secteur intérieur souffre de façon globale.