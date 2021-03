Rudy Gobert pousse un gros coup de gueule

On pensait que le Jazz planait sur la NBA, et voilà que les coéquipiers du Jazz viennent de perdre quatre matches sur six, dont le dernier en date à Washington qui restait sur cinq revers de suite. Une saison est faite de hauts et de bas, et c’est valable aussi pour les meilleures équipes, et Utah est dans le creux de la vague. C’est la défense qui coince avec 131 points encaissés face aux Sixers, aux Warriors et donc cette nuit face aux Wizards.

« On doit prendre conscience qu’on a absolument rien accompli. On était énervés de voir les gens se moquer de nous à la télévision et nous manquer de respect, mais on doit déjà commencer par se respecter nous-mêmes » lâche Rudy Gobert en conférence d’après-match. « On doit comprendre qu’on n’est pas les champions NBA. On n’est pas une équipe qui peut se permettre simplement de se promener… »

Le problème est clairement défensif, et l’absence de Mike Conley cette nuit n’explique pas tout. Même quand le Jazz gagne, ça ne défend pas… « On a conscience de notre bilan et on sait que les adversaires vont donner le meilleur d’eux-mêmes chaque soir, et on n’y est pas préparé » regrette Joe Ingles. « Si on continue comme ça, on va vivre une triste deuxième partie de saison. »

« On ira nulle part si notre seul but est de marquer plus de points que l’adversaire »

Après 32 rencontres, le Jazz possédait la deuxième meilleure défense de la NBA. Depuis huit rencontres, ils sont 23e sur 30… « On doit avoir en tête qu’il est important de parler chaque soir. Peu importe qu’on ait les jambes ou pas. Peu importe qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. On doit communiquer chaque soir » martèle Gobert. « Ce ne sera jamais parfait tous les soirs, mais je pense que si on se parle, ce sera déjà utile pour être concentré et être sur la même longueur d’onde. »

Pour Quin Snyder, très en colère sur son banc, ses joueurs ont raté leur entame de match, et ça a donné le ton à la rencontre : « On était trop relâché en début de match, on était dominé sous les panneaux, on ne changeait pas sur le côté faible, on ne revenait pas en défense… C’est une collection de choses, et on doit progresser en défense dans cette attitude d’être dos au mur. »

Pour Donovan Mitchell, même son de cloche : « Je pense qu’il faut en revenir à de la communication et de l’orgueil en défense. On ira nulle part si notre seul but est de marquer plus de points que l’adversaire. » C’est pourtant ce qu’a fait Mitchell en deuxième mi-temps, lancé dans un un-contre-un de All-Star face à Beal…

Pour Ingles, qui a réveillé ses coéquipiers en début de 4e quart-temps, le Jazz ne fera pas mieux que les autres années s’il n’y a pas de changement d’attitude. « Malgré ces résultats, on garde un bilan correct, mais on a besoin de jouer comme si on voulait gagner un titre. On a besoin de jouer comme si on ne voulait pas sortir au premier tour des playoffs… »