Covid-19 : grosse séance de vaccination chez les Blazers

Les Blazers ont publié un communiqué de presse pour annoncer que 13 joueurs avaient reçu une première dose du vaccin Moderna contre le Covid-19. La franchise de Portland explique qu’elle a profité d’un surplus de doses envoyées par les tribus confédérées de la communauté de Grand Ronde, un ensemble de tribus amérindiennes qui vivent dans l’Oregon.

« Les dirigeants et les joueurs des Blazers sont très reconnaissants vis à vis des tribus confédérées de la communauté de Grand Ronde pour avoir permis que ces vaccins soient disponibles pour le grand public » écrit la franchise dans un communiqué. « Notre équipe et nos joueurs encouragent tout le monde à se faire vacciner ».

Les Blazers sont la 3e franchise, après les Pelicans et les Hawks, à recevoir une première dose, et Damian Lillard et ses coéquipiers pourront bientôt reprendre une vie normale, notamment en se séparant des masques à l’entraînement, et en sortant des hôtels en déplacement.

Crédit photo : Jusuf Nurkic