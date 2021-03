Un jet de masque qui coûte très cher à Nick Nurse

De rage, après la défaite sur le fil des Raptors face au Jazz, Nick Nurse avait balancé son masque dans les tribunes, puis il s’en était pris aux arbitres, expliquant « qu’ils n’avaient tout simplement pas envie qu’on gagne« .

La NBA n’a absolument pas apprécié cette attitude, et le coach de Toronto écope d’une amende de 50 000 dollars. Il s’agit sans doute d’un cumul pour les deux infractions, mais c’est le plus gros montant de la saison au même niveau que celles de Meyers Leonard (insultes antisémites) ou de Kyrie Irving (refus de parler à la presse).

Il faut rappeler que les Raptors sortent tout juste d’une période très compliquée à cause du Covid, avec plusieurs cas positifs chez les joueurs et les coaches, et le geste de Nurse tombe très mal.