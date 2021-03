Une amende et un stage pour Meyers Leonard après ses propos antisémites

La NBA a tranché suite aux insultes antisémites proférées par Meyers Leonard lors d’un live Twitch durant lequel des milliers de personnes suivaient ses parties sur le jeu vidéo Call of Duty.

Le joueur de Miami doit ainsi s’acquitter d’une amende de 50 000 dollars et ne peut pas se rendre dans les installations du Heat, ni participer aux entraînements pendant une semaine. Sachant qu’il est déjà « out » pour le reste de la saison à cause d’une blessure à l’épaule, ça n’est pas vraiment un problème pour le club.

En complément, Meyers Leonard devra participer à un stage dans un « programme sur la diversité culturelle ».

« Les commentaires de Meyers Leonard étaient inexcusables et blessants, et ces termes n’ont pas de place dans la NBA ou dans la société », explique Adam Silver dans un communiqué. « Hier, il a parlé avec des représentants de l’Anti-Defamation League (une organisation de lutte contre l’antisémitisme) pour qu’il comprenne l’impact de ses paroles et nous avons compris qu’il a des remords sincères. Nous lui avons tout de même rappelé que des commentaires de ce genre ne sont pas tolérés et qu’il va devoir être exemplaire par rapport aux valeurs de la ligue – l’égalité, la tolérance, l’inclusion et le respect – dans le futur. »