Blake Griffin devrait démarrer ce soir avec les Nets

Kyrie Irving est « super excité » par la nouvelle. Le statut de son nouveau coéquipier, Blake Griffin, vient d’évoluer en « probable ». Il devrait ainsi vers ses débuts avec les Nets ce soir, face aux Wizards. C’est bien le timing que la franchise new-yorkaise avait évoqué il y a une semaine.

Vendredi, avant d’affronter le Magic, Steve Nash donnait des nouvelles positives sur la remise en forme physique de sa recrue.

« Il doit s’adapter avec notre style de jeu, de nouveaux coéquipiers, un nouveau système, notait tout de même le coach. Mais il fait tout ce qu’on lui demande. Je crois que sa présence est importante parce que c’est un joueur intelligent, mature et expérimenté. »

Les Nets cherchent visiblement une intégration en douceur au sein d’une formation en forme. La récente défaite surprise sur le parquet d’Orlando ne vient pas entamer la très bonne dynamique de l’équipe sur ces dernières semaines (14 victoires en 16 matches).

Après Griffin, Kevin Durant sera le prochain à rejoindre le groupe, mais ce ne sera qu’en avril. Kyrie Irving est ainsi impatient de voir la machine Nets en bonne santé et tourner à plein régime.

« En compétiteurs de premier plan, on veut que tous nos gars soient en bonne santé. J’espère qu’on pourra atteindre notre vitesse de croisière au bon moment et faire une bonne série. Mais nous avons un excellent terrain d’entraînement pour être en aussi bonne santé que possible avant de démarrer les playoffs bientôt, très bientôt. »