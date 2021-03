Pour Tyrese Haliburton, les Kings se cherchent encore une identité

Dominés par l’équipe B des Sixers, les Kings n’ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire de suite, après les succès à Washington et Boston. Une déception qui peut s’expliquer, dans un premier temps, par la fatigue puisque Sacramento était en back-to-back.

Mais Tyrese Haliburton voit plus loin et plus profondément dès qu’il s’agit de justifier ce revers à Philadelphie.

« La fatigue n’est pas une excuse, c’est surtout notre identité », assure-t-il à NBC Sports. « Si on pose la question autour de nous, je pense qu’on n’a pas encore trouvé notre identité. On ne sait pas encore ce qui est notre meilleur basket. On sait qu’on peut marquer des points et que, quand on court, on a la capacité de marquer des paniers faciles. »

Il est évident que les Kings ne sont pas une équipe défensive, ils sont même la pire défense de la ligue en matière d’efficacité (119.1 points encaissés sur 100 possessions). C’est donc une formation qui s’appuie davantage sur son attaque (la dixième de la NBA), mais visiblement, ce n’est pas si clair. « On doit trouver notre identité et l’utiliser, car en ce moment, on n’a pas l’impression d’en avoir une », poursuit et regrette Haliburton.

C’est tout le travail de Luke Walton. Et si un simple rookie a ciblé ce manque, qui dure depuis plusieurs saisons déjà alors même que les Kings du début des années 2000 avaient une identité offensive visible et affirmée, il n’est pas le seul à faire ce constat.

« Oui, je pense qu’on est très irrégulier sur notre identité », a déclaré De’Aaron Fox, lui aussi, après la défaite contre les Sixers. « Harrison Barnes en a parlé également, en disant qu’on était une équipe différente dans ce match par rapport à ceux à Washington et Boston, et bien évidemment après celui de Charlotte où on n’avait pas réussi à conclure. »

Une question : quel visage les Kings auront lundi soir à Cleveland ?