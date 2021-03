Dans le bateau à trous des Raptors, Nick Nurse écope comme il peut

Alors qu’ils étaient à l’équilibre (17 victoires – 17 défaites) fin février, les Raptors connaissent un mois de mars catastrophique, marqué par 7 défaites consécutives qui les ont fait replonger à la 11e place de l’Est.

Évidemment, les nombreux cas de contaminations au Covid-19 et les blessures ont fortement joué dans cette mauvaise série, Nick Nurse devant faire sans de nombreux cadres (Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby…) mais juste avant la dernière, pourtant courte, défaite face au Jazz, l’entraîneur ne cachait pas son découragement…

« Retour à la case départ » expliquait-il au sujet de sa rotation, alors qu’il a retrouvé ses 5 à 6 hommes de confiance (Kyle Lowry, Norman Powell, Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam et Chris Boucher), mais ne sait pas sur qui il peut compter derrière. « Je ne pourrais pas vous dire qui a un impact positif lors des matchs, et qui n’en a pas. Donc mes recherches recommencent ce soir sur ceux qui vont jouer en complément, s’il y en a. J’ai une idée de ce qu’on peut faire, et on verra comment ça se passe. »

Mais le « Coach de l’année » en titre ne cache pas qu’il a d’autres soucis…

« Ce n’est pas notre principal problème. Il faut que nos joueurs majeurs retrouvent la forme également. Et il y a d’autres trucs. On se fait botter le cul sous le cercle des deux côtés du terrain, on ne prend pas les rebonds. C’est un bateau avec des trous partout, et on essaie de les colmater au fur et à mesure. »

La bonne nouvelle, c’est que tout est très ouvert à l’Est et que Toronto reste à seulement une victoire du « play-in » et surtout qu’avec ses cadres, l’équipe peut jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde. Mais la marge de manœuvre est tout de même extrêmement fine pour Nick Nurse.