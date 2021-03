Les Wizards comptent beaucoup sur le leadership de Russell Westbrook

« Ça fait partie de mon job et du leadership, d’analyser les manquements. Au fil de la saison, tu comprends ce que tu dois faire certains soirs, certains matchs. Et comme je l’ai mentionné la veille, je m’assure de faire mon boulot et d’emmener mes coéquipiers avec moi, qu’on perde ou qu’on gagne ».

Après un coup de mieux avant la pause du All-Star Game, les Wizards ont débuté la deuxième partie de saison de la pire façon en concédant cinq revers de suite les condamnant déjà pratiquement de la course au Top 8. Mais Washington compte dans ses rangs un MVP qui avait annoncé qu’il en allait de sa responsabilité de sortir son équipe de ce mauvais pas, alors que la meilleure équipe de la NBA cette saison se présentait à DC.

Une belle entente avec Bradley Beal

Aux côtés d’un Bradley Beal incandescent (43 points) dans son duel avec Donovan Mitchell (42 points), Russell Westbrook a alors sorti le grand jeu, montrant la voie dès les premières minutes avec un dunk devant Rudy Gobert pour lancer son match, puis en mettant ses tirs afin de créer des espaces pour ses coéquipiers par la suite. Omniprésent dans une première mi-temps dominée par les Wizards (+18), le meneur a tenu à finir le job dans le dernier acte avec quatre passes décisives et un « Rock The Baby » après un 2+1 devant Donovan Mitchell pour terminer avec 35 points, 15 rebonds et 13 passes décisives.

Le clan des Wizards a ainsi été unanime après la rencontre pour saluer la performance de l’ancien joueur du Thunder et des Rockets, à commencer par Scott Brooks, son ancien coach à OKC.

« Il est comme ça. Je l’ai côtoyé pendant huit ans maintenant, à être son coach. Je l’ai déjà vu faire. On a passé de très bons moments ensemble, et d’autres moments plus durs. Et je sais que quand on traverse un moment difficile, Russell Westbrook est le gars que tu veux avoir dans ton équipe. Parce qu’il va continuer à pousser ses coéquipiers, il va continuer à jouer de manière agressive, il va continuer à diriger l’équipe, là où Brad est plutôt dans la constance, à jouer au basket de la bonne façon ».

Scott Brooks a également loué la cohésion entre les deux leaders de l’équipe, Russell Westbrook et Bradley Beal, contraints d’enchaîner les exploits sans forcément être récompensés en terme de victoires. Au sein d’un groupe très jeune, rapidement amputé d’un Thomas Bryant qui avait remarquablement débuté la saison, le tandem prend son mal en patience, sans fuir ses responsabilités.

« Je pensais que ça prendrait du temps, mais ils ont « matché » assez rapidement, et ils l’ont fait au sein d’un groupe très jeune, ce qui en général, n’est pas simple », a noté Scott Brooks. « Ils se comprennent bien l’un et l’autre. Et Russell est un joueur qui joue pour gagner. On juge tous les gens de manière différente, mais quand on regarde ce qu’il a fait, il a participé à de nombreuses finales de conférence, une finale NBA, mais beaucoup de gens ne veulent pas lui donner le crédit qu’il mérite. Il finira comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire, grâce à son éthique de travail, sa détermination, sa fierté, sa passion. On va continuer à bâtir autour de ces deux joueurs. Espérons qu’on arrivera à décrocher encore quelques victoires et que ça permettra au reste des gars de continuer de progresser ».

Leader dans l’âme

Moins impulsif que son nouveau coéquipier, Bradley Beal apparaît comme son pendant parfait. Comme ça a été le cas avec John Wall, l’arrière a su trouver des moyens de briller sans empiéter sur les plates bandes de son meneur, même si ça nécessite peut-être d’avoir moins le ballon et d’œuvrer davantage en tant que « catch-and-shooteur ».

« C’est facile de jouer avec lui, parce qu’il comprend le jeu, il est vraiment altruiste et j’ai le sentiment d’être comme lui », a déclaré Bradley Beal. « On ne se dit pas vraiment ce qu’on doit faire, il y a juste cette sensation, cette réactivité où on comprend juste où l’autre aime se retrouver sur le terrain, où il aime recevoir le ballon. Ça a été super à voir et d’en faire partie. Il a porté l’équipe en début de match. J’adore quand il est agressif et qu’il prend ses tirs, parce que ça écarte le jeu, ça oblige tout le monde à être respecté en défense, ça lui ouvre aussi plus de lignes de pénétration vers le cercle. Je suis heureux pour lui, on doit juste continuer comme ça ».

Dans la lignée des témoignages de ses anciens coéquipiers, Rui Hachimura, troisième meilleur marqueur de DC cette saison, a également rendu hommage à son leader qui fait tout son possible pour faire progresser ses coéquipiers sur, mais aussi en dehors du terrain, « là où le leadership commence », a rappelé l’intéressé.

« Il est très vocal. Je ne sais pas si c’est une bonne chose ou une mauvaise chose mais il parle beaucoup. En fait, ça m’aide pas mal », a reconnu Rui Hachimura. « Il essaie toujours de communiquer avec moi, l’équipe, les coachs…Il fait beaucoup de choses pour nous, pas seulement sur le parquet, en dehors aussi. On regarde notamment de la vidéo ensemble et ça aide aussi, particulièrement du fait que nous avons beaucoup de jeunes joueurs, on continue d’apprendre. Il a été MVP, il a joué pendant plus de dix ans dans la ligue. Pour les jeunes, moi inclus, ça aide. Il est très amical, et ça ne concerne pas que le basket. On peut parler d’autres choses, comme je l’ai déjà dit, il a changé l’énergie dans cette équipe, sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, on l’a montré ».

Russell Westbrook pourra évoquer ce match-référence face à la meilleure équipe de la NBA cette saison pour pousser sa formation sur cette fin de saison, avec pourquoi pas une participation en « play-in » en ligne de mire ?