Les Raptors tiennent à Kyle Lowry

S’il a affirmé sa volonté de finir sa carrière à Toronto, Kyle Lowry ne peut néanmoins pas éviter les rumeurs qui circulent autour de son nom depuis quelques semaines, et qui l’envoient le plus souvent chez des candidats au titre.

Sauf que d’après les informations de TSN, les Raptors expliqueraient aux équipes qui se renseignent qu’ils ne sont pas vendeurs. Volonté claire de la part de Masai Ujiri ou simple coup de bluff pour faire monter les enchères ?

D’après nos confrères, la franchise championne en 2019 aimerait visiblement finir la saison avec Kyle Lowry, qui aura 35 ans le 25 mars prochain.

Et ce même s’il est en fin de contrat et qu’il pourrait donc partir libre cet été et sans contrepartie.