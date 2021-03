Le MVP de la nuit : James Harden, le « Big One »

« Une performance remarquable. » Steve Nash n’a pas trouvé de meilleur qualificatif pour décrire le match de James Harden. Sur le parquet des Pacers, le gaucher a livré une bonne imitation de lui-même, du temps où il évoluait aux Rockets.

Il a signé 40 points (13/27 aux tirs dont 2/9 de loin), 10 rebonds et 15 passes décisives, soit 49 d’évaluation, dans le succès de sa troupe encore privée de Kevin Durant et Kyrie Irving. « Tous les autres ont joué un rôle mais James a été notre principal atout, comme nous l’attendions », souligne le coach des Nets.

James Harden s’est surtout montré quand son équipe en avait besoin, à savoir à la fin d’une rencontre très disputée. Maladroit derrière l’arc, il a multiplié les sessions de dribble pour faire la différence sur ses pénétrations, terminées la plupart du temps en « floater ».

Déjà 11 triple-double cette saison !

Dans la seule dernière période, il a ainsi inscrit 14 points, capté 6 rebonds et distribué 4 passes. « On a continué à se battre et montrer de la résilience », salue l’intéressé en référence à l’entame de match très défavorable de son équipe. Après 12 minutes, Indiana menait de 15 unités (40-25).

« Je ne veux pas être mené de 15 points, je ne veux pas être mené tout court. (Les Pacers) sont une bonne équipe. On a perdu des ballons et on n’a pas pris suffisamment de rebond en première période. On a fait l’inverse en seconde, on s’est donné une chance. C’est une belle victoire pour nous. »

James Harden, qui se rapproche du record de franchise de Jason Kidd au nombre de triple-double sur une saison, dit ne pas vouloir s’habituer à jouer sans « KD et Kyrie » pour autant. « Mais si c’est le cas, alors les gars doivent être prêts à répondre présent. »