À l’heure de retrouver Miami, Justise Winslow mesure le chemin qui lui reste à parcourir

En 2015, alors qu’il vient d’être sélectionné en 10e position par le Heat, Justise Winslow n’a que 19 ans mais l’impression qu’il dégage auprès de ses coéquipiers à l’époque laisse à penser qu’il en a dix de plus.

Lors de sa première entrevue avec Chris Bosh, la maturité du jeune homme pousse l’intérieur à déclarer ceci :« Il vient juste d’arriver et se comporte comme s’il était là depuis dix ans. Il a une voix d’homme et se promène avec ses poils sur le torse. S’il y a déjà eu un vétéran de 19 ans dans la ligue, c’est Justise. »

Auteur d’une saison rookie pleine avec 78 matchs au compteur, Justise Winslow galère aujourd’hui à cause de blessures à répétition. Gêné par son dos puis par sa hanche, l’ailier des Grizzlies a attendu un an, et son retour contre Phoenix, pour refouler les parquets.

Aujourd’hui, le joueur de 24 ans compile environ 9 points, 5 rebonds et 2 passes en 22 minutes de moyenne sur ces 9 matchs disputés avec sa nouvelle franchise du Tennessee.

Avant de retrouver sa première franchise, Justise Winslow savoure son retour à la compétition. « C’est juste un bonheur d’être là après avoir été éloigné des terrains aussi longtemps, et de suivre l’équipe depuis le banc. Aider les gars à l’entrainement est une chose mais le simple fait d’être là est une joie immense. J’adore la compétition dans tout ce que je fais, alors retrouver cet aspect de ma vie, pouvoir peser en défense, prendre des rebonds et communiquer avec mes coéquipiers est quelque chose qui me rend heureux. »

« Je veux juste revoir ces gars pour leur dire « merci » parce que je ne serai pas là sans leurs conseils et leur soutien. »

L’ancien membre du Heat s’est appuyé sur un gros mental pour remonter la pente. « Coach Spoelstra utilisait toujours une image. Il parlait d’une orange et selon comment tu la presses, ça montre vraiment de quoi elle est faite. Donc pour moi, revenant de toutes ces blessures, c’était comme si j’avais été vraiment pressé et vous voyez ce qui ressort réellement de votre caractère et de ce que ça dit de vous. J’ai toujours essayé de prendre ces choses très sérieusement. J’ai galéré pendant certaines blessures et j’ai dû me battre mais mes principes étaient toujours là. C’est toujours ce sur quoi j’ai pu me rabattre. Donc quand j’étais blessé, ça montrait qui j’étais réellement. »

Parti de Floride depuis quelques mois, dans l’échange autour d’Andre Iguodala et Jae Crowder, Justise Winslow va retrouver ses anciens coéquipiers avec lesquels il s’entendait très bien.

« Je suis excité à l’idée de les revoir. Avec mes blessures et mon vécu, j’ai été capable de surmonter une partie de cette déception et de cette rancœur que j’ai ressentie après avoir été échangé. Je n’essaye pas de prouver quoi que ce soit. Je vais mettre du temps à revenir de cette blessure. Mon temps de jeu est limité donc même si je voulais marquer 50 points, ça serait difficile de le faire en seulement 20-25 minutes. Je veux juste revoir ces gars pour leur dire « merci » parce que je ne serais pas là sans leurs conseils et leur soutien. Je n’ai pas de rancœur, je suis juste reconnaissant envers eux. »

D’un point de vue individuel, Justise Winslow sait que le chemin va être long afin de retrouver son vrai niveau.

« Je progresse, je me sens de mieux en mieux et plus confiant avec mon corps. Mais honnêtement, je ne me sens pas du tout proche de mon meilleur niveau. Mon corps rattrape le retard et je retrouve confiance en mes capacités mais ça va prendre du temps. D’un autre côté, je ne veux pas être trop patient avec moi-même. Je veux me motiver et garder les bases que j’avais à mon meilleur niveau. Je ne suis pas là où je veux être et je n’y serai pas à la fin de la saison. Peut-être que j’y serai à la fin de la saison prochaine. »