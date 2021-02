Un an après, Justise Winslow a enfin joué avec les Grizzlies

Plus d’un an, 381 jours pour être précis, après avoir été échangé à Memphis, Justise Winslow a enfin effectué ses débuts sous la tunique des Grizzlies. C’était samedi soir face à Phoenix dans un match qui a tourné en déculottée (128-97).

D’abord listé « incertain », Winslow était finalement en tenue pour retrouver les parquets NBA pour la première fois depuis le 9 janvier 2020. Après une longue rééducation de sa blessure à la hanche, l’ancien du Heat avait forcément le sourire.

« C’était une super journée », soufflait l’intéressé au Memphis Flyer. « J’attendais ce jour [où j’allais rejouer] depuis un long moment. J’avais hâte d’y être. J’étais très nerveux honnêtement, mais de pouvoir entrer en jeu et de participer, c’était beaucoup de plaisir. »

Limité à 11 matchs la saison passée, Winslow était évidemment rouillé pour ses débuts avec Memphis. A 3/14 aux tirs, il n’a pas encore retrouvé tous ses repères offensivement. Et puis, il faut également trouver les jambes, et le rythme de match avant de penser à la production statistique.

« En première mi-temps, j’essayais de rentrer mon premier panier. J’étais un peu nerveux mais je suis rentré dans le rythme du match et je me suis senti plutôt à l’aise. Il faut féliciter la franchise qui m’a bien aidé à revenir en bonne santé. Mes coéquipiers aussi qui m’ont aidé à être en pleine confiance pour mon retour au jeu. »

« C’est mon fonds de commerce au final, la défense »

Avec 9 points, 7 rebonds et 1 interception pour 2 balles perdues au final, Winslow a réalisé des débuts intéressants. Voué à être un créateur de jeu, Coach Jenkins le fera sortir du banc dans un premier temps car Winslow sait bien qu’il aura besoin de temps pour retrouver ses sensations. Mais il va avoir des responsabilités.

« Ce gars-là a un futur brillant avec nous et je suis heureux de le voir jouer et prendre du plaisir », avance Jenkins. « Je veux qu’il crée du jeu pour nous. Il peut nous amener des bonnes choses quand il a le ballon. Je continue d’apprendre un peu plus sur son jeu, de ce que je connaissais déjà, mais en le voyant avec le groupe et ses coéquipiers. J’ai hâte de voir ce que ça peut donner en lui donnant la balle plus souvent. »

Face à Devin Booker (23 points à 7/13 aux tirs), Winslow a en tout cas été remis au parfum de la NBA sans tarder. Une aubaine à vrai dire car le nouvel ailier des Grizzlies compte bien sur sa défense pour retrouver à la fois son rythme et pourquoi pas, une place dans le cinq à terme.

« C’est mon fonds de commerce au final, la défense. J’ai été renvoyé au front directement, direct face à un des meilleurs scoreurs de la Ligue. Mais ce sont ces défis que j’adore. »