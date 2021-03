Auteur d’une saison à quasiment 21 points, 8 rebonds et 8 passes, Jimmy Butler continue son développement comme joueur ultra complet. L’ailier tire Miami vers le haut et sa présence inspire tout le monde.

Avec Jimmy Butler, Miami sourit et évolue à un tout autre niveau, de quoi permettre au club de remporter notamment 18 matchs sur 26. Quand l’ancien Bull reste sur le banc, c’est toute la franchise qui vacille. En effet, l’équipe floridienne ne compte que 4 victoires sur les 14 rencontres disputées sans sa superstar.

Jimmy Butler définit parfaitement le terme de « valuable », et son activité débordante profite à son équipe qui surfe sur la bonne dynamique de son leader. En tant que coéquipier, Kelly Olynyk se délecte des performances de l’ailier. « Il est phénoménal. Jimmy fait tout pour nous, il score, prend des rebonds, et donne des passes décisives. Il gagne même les entre-deux » dit-il avec le sourire. « C’est sa nouvelle passion. »

Leader dans l’âme, Jimmy Butler impressionne même ses adversaires, à l’image de Taylor Jenkins. « Le nombre de vidéos qu’il regarde, le nombre de discussions qu’il a avec ses coéquipiers… Il est en train de construire une vraie cohésion. Il devient un vrai leader. »

Lui et Bam Adebayo se défient souvent dans un concours du meilleur défenseur. « On se lance des défis parfois pour savoir lequel de nous deux va faire le plus de stops. Je ne sais pas qui a gagné parce que c’était mon premier match après ma convalescence donc je n’ai pas compté mais je pense que j’ai gagné » assure l’intérieur.

« Comme vous pouvez le voir, il est à un autre niveau cette année, il fait des triple-double ou des double-double chaque soir. C’est juste cool à voir. Je suis un jeune joueur et j’essaye de m’inspirer de lui un petit peu »

Bam Adebayo reste admiratif de son camarade, qu’il pense d’ailleurs encore sous-coté. « Il joue de la bonne manière, il fait des actions décisives en étant agressif et il joue bien. C’est ce qu’on attend de lui. C’est notre superstar. Il mérite tout ce qu’il lui arrive en ce moment. Je veux le féliciter parce qu’il est une des superstars de la ligue qui restent sous-cotées. Autant qu’on gagnera, il continuera à recevoir mes louanges. Je veux ça pour mon frère et je veux continuer de l’appeler JiMVP. »

Affaibli par le Covid-19, Jimmy Butler est une source d’inspiration pour Bam Adebayo. « Qui est éloigné des terrains deux semaines à cause du Covid et revient en inscrivant 30 points ? C’est juste délirant et il n’a pas baissé de rythme depuis. Il est à un autre niveau cette année, il fait des triple-double ou des double-double chaque soir. C’est juste cool à voir. Je suis un jeune joueur et j’essaye de m’inspirer de lui un petit peu. »

Dangereux dès qu’il entre sur le parquet, Jimmy Butler se transforme en véritable gestionnaire capable de distribuer le jeu autour de lui afin que ses partenaires obtiennent des paniers faciles.

« Il est un joueur essentiel à notre attaque. Quand il a le ballon, tous les regards sont braqués sur lui. Quand il est dans le corner, son défenseur ne le lâche pas donc il est essentiel à notre attaque et c’est la raison pour laquelle il a donné 10 passes décisives ce soir. Tout le monde le surveille donc il peut nous donner des paniers faciles. C’est ce que j’aime avec Jimmy, il veut partager le ballon » conclut le pivot du Heat.

Désormais 4e à l’Est, avec 22 victoires pour 18 défaites, Jimmy Butler et Miami doivent continuer sur leur lancée pour préserver l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.