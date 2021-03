À l’avant-garde de la nouvelle mode actuelle sur la multiplication des modèles, les grandes marques de sneakers ont toujours rivalisé d’ingéniosité pour offrir une seconde vie à leurs chaussures historiques. Avec une base respectée autour de laquelle viennent se greffer de nouveaux détails pour que les créations puissent perdurer.

C’est le cas de cette « Air Jordan Retro 5 Stealth » qui a conservé l’ossature du modèle sorti en 2006, majoritairement blanc, avec le même système audacieux de lacets, et dont la version 2.0 à sortir ce 20 mars en Europe (à un prix avoisinant les 190 euros) comporte de subtiles modifications.

On y retrouve une tige en cuir véritable entièrement blanche et une languette argentée réfléchissante faisant ressortir le logo « Jumpman », en bleu. La doublure du col et le marquage sur la languette conservent aussi une teinte bleue. À noter enfin les détails dentelés, désormais en noir, sur la semelle intermédiaire, inspirés des avions de chasse. Sans doute pour assurer le meilleur des décollages !

—

