LeBron James devient actionnaire minoritaire des Boston Red Sox

Déjà actionnaire minoritaire du club de football de Liverpool, à hauteur de 2% depuis 2011, LeBron James continue ses investissements dans le domaine du sport, lui qui a toujours expliqué vouloir posséder une franchise sportive lorsque sa carrière sur les parquets NBA sera terminée.

Mais racheter un club sportif de premier plan coûte très cher, plusieurs milliards de dollars, et le « King » sait qu’il ne peut pas le faire seul. Pour l’instant, il se place donc et c’est ainsi qu’il a profité de l’investissement (750 millions de dollars) de RedBird Capital Partners dans Fenway Sports Group pour récupérer quelques parts dans cette structure. Basée à Boston, celle-ci est propriétaire des Boston Red Sox (MLB) et de Liverpool (Premier League).

Ce n’est toutefois qu’une première étape pour Fenway Sports Group, désormais évalué à près de 7.5 milliards de dollars, et qui compte sur ses nouveaux investisseurs pour multiplier les investissements.

Le Boston Globe évoque ainsi une liste composée de franchises de NFL (football américain) et de NBA, d’un autre club européen de football, de franchises de NHL (hockey sur glace), de MLS (football), de WNBA ou de NWSL (football féminin) mais aussi de compagnies de paris sportifs, d’e-sport ou de statistiques avancées.

Le choix est donc large pour Fenway Sports Group, qui a également vu arriver Maverick Carter, l’associé de longue date de LeBron James, à son actionnariat.

Pour l’instant, on ignore combien de parts le « King » a rachetées mais RedBird Capital Partners ayant déboursé 750 millions de dollars pour devenir le 3e actionnaire de Fenway Sports Group, à hauteur de 11%, on peut imaginer que le quadruple MVP n’a finalement récupéré qu’une toute petite participation.

Néanmoins, la compagnie ne pourra pas racheter de franchise NBA tant qu’il sera actif sur les terrains de la ligue.