Grâce à Nate McMillan, les Hawks arrivent enfin à conclure

Les Hawks n’avaient plus vécu ça depuis janvier 2017 (sept succès de rang). Les cinq victoires d’affilée, série en cours, depuis la prise de pouvoir de Nate McMillan sur le banc, le 1er mars, ont enfin lancé la saison d’Atlanta dont les ambitions avant le début de la campagne étaient importantes et les prestations jusqu’alors décevantes.

Une série qui fait du bien, « un sentiment nouveau » a même glissé un John Collins qui n’avait donc jamais gagné plus de trois rencontres de suite dans sa carrière, et qui prend sa source dans la qualité des quatrièmes quart-temps.

En effet, les Hawks souffraient dans le dernier acte des matches avec Lloyd Pierce depuis le début de saison, ce qui a pour l’instant été corrigé par Nate McMillan.

« On continue de grandir et de comprendre comment conclure les matches, comment les gagner, comment jouer en dernier quart-temps », explique le nouveau coach des Hawks à l’Atlanta Journal-Constitution. « On ne peut pas jouer le quatrième quart-temps comme les trois premiers. On doit regarder le temps, le score et la situation. Ce sont les trois C : être calme, comprendre ce qu’il y a à faire et être connecté des deux côtés du terrain. »

« On avait besoin d’une série de victoires »

La preuve en chiffres avec les scores dans les douze ultimes minutes des cinq derniers matches : 31-14 contre Miami, 37-22 contre Orlando, 37-26 contre Toronto et 31-16 face à Cleveland. Le seul dernier quart-temps perdu l’a été contre Sacramento (23-25) mais l’essentiel était déjà fait et la victoire assurée auparavant.

Ces fins de match réussies sont savoureuses pour une équipe en souffrance, mais elles sont également un apprentissage essentiel. Atlanta, depuis plusieurs saisons, n’avait plus l’habitude de gagner, de faire des séries, et sans ça, impossible de viser les playoffs.

« C’est un apprentissage de gagner des matches », poursuit l’ancien coach des Pacers. « Il faut faire des stops et exécuter les systèmes offensivement, on est capable de le faire depuis quelques matches. On avait besoin d’une série de victoires, d’être régulier des deux côtés du terrain. On gagnait un match, puis on en perdait trois ensuite, avant d’en gagner encore un et de vivre trois revers encore. On avait besoin de cette série pour la suite de la saison. On ne peut pas être toujours dans la course si on perd trois ou quatre parties de suite. »

Ce mardi soir, Nate McMillan et ses Hawks peuvent faire une pierre deux coups : continuer leur série avec une sixième victoire puisqu’ils affrontent les pauvres Rockets, qui restent sur 16 défaites d’affilée, et ainsi retrouver un bilan équilibré (ils sont à 19 victoires pour 20 défaites actuellement).