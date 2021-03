Fracture de la main pour le malheureux Marvin Bagley III

Après deux saisons déjà écourtées par des pépins physiques, Marvin Bagley III voulait absolument que sa troisième campagne, à défaut d’être fantastique, soit au moins plus sereine en termes de blessures. C’est à nouveau râpé…

Cette nuit face à Charlotte, alors qu’il réalisait un bon match avec 12 points, 3 rebonds et 1 contre en 16 minutes, l’intérieur s’est fracturé la main gauche en fin de première mi-temps. Une radio effectuée après le match au Spectrum Center a confirmé une fracture du quatrième métacarpien, une bien mauvaise nouvelle pour le King.

« Je me sens vraiment triste pour lui », a réagi Luke Walton sur ESPN. « Il a tellement bossé dur cette année. Je l’ai dit tout au long de la saison, il a vraiment bien progressé et il était en train de réussir un gros match… Il va nous manquer, on est triste pour lui mais c’est pour ça qu’on est une équipe. On sera là pour lui et on va essayer de trouver d’autres joueurs pour apporter ce qu’il nous apportait. »

Passé de 12 points en décembre, à 14 points en janvier, à plus de 15 points en février, Marvin Bagley III commençait petit à petit à trouver ses marques au sein du collectif balbutiant des Kings. Et voilà que l’ancien n°2 de la Draft 2018 doit retourner à l’infirmerie… Cruel !

« Il jouait vraiment super bien, et il bossait dur. C’est vraiment malheureux, mais ça fait partie du jeu », conclut Tyrese Haliburton. « On doit trouver des solutions. Il n’y a pas de potion magique pour le soigner, donc on doit tous se bouger pour combler son absence. Il sera avec nous tous les jours pour nous encourager. »