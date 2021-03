Kevin Durant encore absent une à deux semaines

On savait que le retour de Kevin Durant n’était pas pour tout de suite et d’après The Athletic, il faudra même encore attendre une à deux semaines avant de le revoir sur les parquets.

En effet, comme annoncé par Steve Nash la semaine passée, le All-Star de Brooklyn, touché à la cuisse gauche depuis le 13 février dernier, va de nouveau passer des examens cette semaine.

Et même s’ils sont rassurants, le coach des Nets, très prudent avec son meilleur marqueur, a déjà souligné que Kevin Durant aura besoin de plusieurs jours afin de monter en puissance avant de pouvoir « finir fort » la saison régulière et ainsi aborder le mieux possible les playoffs.