Fin de série pour les Suns

Passé à côté de son match, Devin Booker n’a pas tourné autour du pot au moment d’évoquer les raisons de cette défaite. « Ils ont joué plus dur que nous, c’est aussi simple que ça » souligne t-il. « Il n’y a rien de plus à dire. Il y a des moments où nous jouons bien, où on s’applique mais ce soir ils nous ont surpassés du début à la fin. »

Du côté de Monty Williams, on regrettait le manque d’agressivité sur les un-contre-un. « La défense sur le porteur de balle nous a fait beaucoup de mal ce soir. Vous pouvez le remarquer simplement en regardant la vidéo. Ils nous ont dominés beaucoup de fois sur les duels pour ensuite finir près du cercle. »

Phoenix n’a pas su enrayer le collectif des Pacers qui a récité sa partition avec trois joueurs à plus de 20 points. « Ils nous ont balayés, ils nous ont dominés de la tête et des épaules, que ce soit Malcolm Brogdon ou McDermott, ils étaient tous meilleurs que nous. Ils nous ont dominés pendant tout le match » confirme Chris Paul.

Seize ballons perdus pour les Suns

MVP de la nuit selon nous, le cas Domantas Sabonis symbolise parfaitement les difficultés des Suns sur cette rencontre à gêner leurs adversaires. « Nous savons exactement ce qu’il va faire et nous n’étions pas capables de faire un assez bon travail pour ne pas le laisser aller sur sa main gauche car il me semble que c’est ce qu’il a fait toute la soirée. » regrette Monty Williams. « Quand un pivot fait un triple-double et contrôle le match de la sorte, il est évident que vous allez vivre une soirée difficile. »

En plus du manque de dureté, Phoenix a accumulé 16 pertes de balle dont Indiana a su profiter pour inscrire 19 points. « Je pensais que nous aurions eu plus d’énergie ce soir, mais ce genre de match arrive parfois. Vous ne pouvez pas perdre autant de ballons comme ça, » constate l’entraîneur.

Avec six ballons perdus, Devin Booker regrette particulièrement sa prestation du soir. « Je crois que j’ai perdu six ballons, la défaite est pour moi. Je dois être meilleur dans l’utilisation du ballon. Si je vais avoir beaucoup de ballons dans les mains et créer pour les autres, je dois réduire mes pertes de balle. »

Phoenix va enchainer quatre matchs de suite à la maison, l’occasion idéale pour redémarrer une série positive.