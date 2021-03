LaMelo Ball n’en finit plus d’impressionner

LaMelo Ball fait preuve de consistance depuis son intronisation dans le cinq majeur des Hornets. En tant que titulaire, le petit frère de Lonzo tourne à 20 points, 6 rebonds, 7 passes et 2 interceptions de moyenne, le tout avec de très bons pourcentages (46.4% au tir, 45.5% de loin et 85.5% de la ligne des lancers).

Alors que Michael Jordan « himself » a reconnu que son rookie faisait mieux que répondre à ses attentes, James Borrego observe même une amélioration depuis ses débuts dans la ligue.

« Il s’est amélioré dans chaque domaine depuis qu’il est arrivé ici. Je pense maintenant qu’il est à l’aise avec ses coéquipiers et le style de jeu qu’on propose, il gère très bien le déroulé d’un match » estime le coach des Hornets interrogé par Yahoo Sports. « Je pense que l’essentiel de sa réussite en début de saison et de sa manière de jouer proviennent de son instinct de basketteur. »

Des progrès des deux côtés du terrain

Après l’instinct, place à l’analyse. On ne demande plus à LaMelo Ball d’être une étincelle et un joker, mais bien d’être le « playmaker » de l’équipe. « Mais maintenant il commence à analyser le jeu, il pense au chrono, au contexte, qui a besoin du ballon, qui doit prendre une faute et il commence à devenir plus un vrai gestionnaire qu’un simple joueur » poursuit James Borrego. « C’est vraiment bien pour nous et ça va probablement être le plus gros changement que vous verrez dans son jeu pour le restant de la saison. »

L’entraineur de Charlotte remarque également des progrès de l’autre côté du terrain. « Défensivement il s’améliore chaque soir. C’est nouveau pour lui, c’est un nouveau système, un nouveau championnat et de nouveaux coéquipiers. Chaque soir, il doit apprendre et nous le faisons sur le tas. Il n’y a pas beaucoup d’entrainements. »

Alors que certains avaient des doutes sur son attitude et sa maturité, LaMelo Ball semble facile à coacher selon les dires de son coach. « Je ne le sollicite pas trop deux jours avant un match. Nous y allons soir après soir et il doit apprendre sur le tas. Il est à l’écoute, facile à coacher et il apprend rapidement donc il a énormément progressé depuis le premier jour. »

Une forme que LaMelo Ball devra maintenir ces prochains jours puisqu’après la confrontation face aux Kings, les Hornets s’envoleront pour un road-trip de cinq matchs à l’Ouest.