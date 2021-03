Après ceux de Carmelo Anthony tout récemment, LaMelo Ball a reçu des compliments dans la presse de la part du propriétaire des Hornets, Michael Jordan. L’ancienne icône de Chicago est avare de déclarations et son hommage est court, mais il résume plutôt bien la première partie de saison de son rookie.

« Je pense que Melo s’est mieux adapté au jeu NBA qu’aucun de nous ne l’avait imaginé », a simplement déclaré Michael Jordan dans un email envoyé à l’Associated Press. « Il a dépassé nos attentes de la saison. »

Il faut dire qu’avec 15.8 points, 6.3 passes, 6 rebonds et 1.6 interception de moyenne, le meneur des Hornets est le rookie le plus prolifique de la ligue.

Alors qu’il n’a été titulaire que 15 fois en 35 matches, il domine les classements principaux de la cuvée 2020. Ce qui n’était clairement pas gagné d’avance, au début de la saison régulière, en décembre dernier.

« En ce moment, si on regarde bien, il ressemble au rookie de l’année pour moi », estime Rick Carlisle, le coach des Mavericks. « Il fait des statistiques, son équipe gagne. Il a le style et l’attitude. Si on garde seulement les joueurs qui ont ce flair, il est dans le lot. »

Une pluie de compliments

Plus intéressant encore, le frère de Lonzo est monté en puissance. Depuis qu’il est titulaire, soit le 1er février dernier, il tourne à 20.7 points à 45% de réussite à 3-pts, 6.7 passes, 6.2 rebonds et 1.9 interception par match. C’est alors qu’il a confirmé sa domination sur ses camarades de Draft.

De quoi récolter une foule d’éloges de la part de ses adversaires. Draymond Green s’est permis de tweeter que « LaMelo est un problème ! ». « C’est du sérieux », annonce, de son côté, Donovan Mitchell. « Il est bon. Je ne vais pas mentir, je suis très impressionné par ses qualités de meneur de jeu, par son esprit de compétition. Il est vraiment talentueux. »

Actuellement septième de l’Est (17 victoires, 18 défaites), Charlotte est bien dans la course pour les playoffs, ce qui est remarquable quand on rappelle que la franchise est en vacances systématiquement en avril depuis sa dernière participation à un premier tour en 2016. L’effet LaMelo Ball, conjugué à l’arrivée de Gordon Hayward ?

« Il est unique, on a une star en devenir », assure son coéquipier Terry Rozier au site officiel des Hornets. « Il faut en profiter car des joueurs comme lui, on n’en voit pas souvent. Il comprend le jeu, il a toujours eu une longueur d’avance sur son âge, mais là en NBA, on voit vraiment ce dont il est capable pour une équipe. »