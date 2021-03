Carmelo Anthony fan de LaMelo Ball

À 36 ans, Carmelo Anthony sait qu’il est désormais proche de sa fin de carrière. Le vétéran reste toutefois un élément précieux dans le dispositif des Blazers, comme l’a confirmé sa prestation de la nuit avec son récital face à PJ Washington : 29 points (10/19 au tir, 6/10 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes et 5 interceptions.

Passionné de basket avant tout, Carmelo Anthony reste attentif à la nouvelle génération, celle qui prendra le relais lorsqu’il sera à la retraite. LaMelo Ball fait partie de ces joueurs qui suscitent la curiosité des anciens, comme Joe Johnson l’a récemment glissé dans le podcast « All The Smoke » en compagnie de Matt Barnes et Stephen Jackson.

Passage de témoin

« Melo » a ainsi couvert LaMelo de louanges après avoir échangé son maillot avec le rookie, ce dernier ayant par ailleurs livré une nouvelle prestation solide avec un cinquième match de suite à 20 points et plus : 30 points à 5/7 à 3-points, 8 passes décisives, 6 rebonds.

« J’essaie de me faire à la prochaine génération, à ces jeunes joueurs. C’était fun de jouer contre lui ce soir. Je l’observe depuis qu’il est au lycée. Le fait d’être en face de lui, d’avoir l’occasion de voir son jeu de près, de le voir et de voir quel genre de personne il est… C’était donc normal que nous fassions cet échange. »

Si Carmelo Anthony a eu le dernier mot en scorant notamment 17 points dans le dernier quart-temps, LaMelo Ball ne s’est pas privé de chambrer son aîné lorsqu’il a emprunté sa célébration après avoir scoré depuis le corner.

« Il peut le faire, mais seulement une fois », a ajouté Carmelo Anthony en rigolant. « Je lui ai donné mon accord, en lui faisant savoir qu’il pouvait continuer ».

« Ce n’est que de l’amour et du respect des deux côtés », a tout de même précisé le rookie. C’est à travers un fait de jeu anodin comme celui-ci que l’on comprend mieux la personnalité de LaMelo Ball, cette décontraction et cette joie de jouer avec maturité mais toujours avec le sourire, qui impressionne aussi les « anciens ».