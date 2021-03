La première place est à l’image de ce Top 10 : pas inoubliable. La ligue a placé au sommet du podium le dunk signature d’Anthony Edwards, dont les envolées de ce genre commencent à être régulières.

On retiendra plus facilement le contre de Moses Brown sur Obi Toppin ou encore la passe en mode petit pont de Facundo Campazzo. Enfin James Harden et DeAndre Jordan ont bien rigolé avec la défense des Pistons…