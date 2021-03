La magie n’opère plus chez les Wizards

Avec 127 points encaissés contre les 19e et 14e attaques de la ligue, les démons de Washington refont surface à l’entame de cette deuxième partie de saison.

La 27e défense prend l’eau de toutes parts, et les hommes de Scott Brooks reperdent du terrain sur les équipes qui les devancent dans la course au « play-in ».

Pour Bradley Beal, qui avait déjà pointé du doigt les lacunes défensives en début de saison, son équipe doit se remettre la tête à l’endroit. « Je pense que nous devons nous remettre à défendre » prévient-il. « En ce moment, on est incapable de défendre sur qui que ce soit. Nous devons nous y remettre. »

L’arrière All-Star dresse les difficultés actuelles de son équipe. « La plupart du temps, je pense que c’est dû à nos difficultés offensives, nos pertes de balles et mauvais tirs. Ça nous mène à nos problèmes défensifs, surtout sur le repli défensif. Individuellement, nous devons relever le défi. Nous devons frapper les premiers même s’il faut les toucher 50 fois, juste leur faire comprendre que ça ne va pas être facile dans la peinture, que ça ne va pas être facile ce soir. Je pense que notre engagement physique et notre approche défensive doivent être largement meilleurs. »

Selon Robin Lopez, l’équipe manque de cohésion. « Je pense que nous sommes conscients des faiblesses que nous avons : le repli défensif, le rebond… Nous devons être bons sur chaque possession. Nous devons nous entraider. Quand tu sais que tu as quelqu’un derrière toi, tu es plus motivé pour faire l’effort supplémentaire. »

Petite alerte physique pour Bradley Beal

Des efforts qui vont devoir surgir rapidement surtout en cas de blessure de Bradley Beal qui n’était pas à 100% selon son coach : « Il ne bougeait pas comme il en a l’habitude mais il se sentait assez bien pour jouer. »

Un risque pris néanmoins avec l’accord du joueur ainsi que de l’équipe médicale : « Comme je l’ai dit avant le match, nous ne voulions pas l’exposer à une blessure, même s’il avait insisté, nous ne voulions pas le faire jouer s’il n’était pas prêt à y aller » précise Scott Brooks. « Il a passé tous les tests que notre équipe médicale lui a soumis. Brad est un dur au mal et ils ont fait un bon boulot. »

Plus de peur que de mal du côté du joueur qui n’a pas prévu de s’arrêter de sitôt : « Je me sentais bien, je me sentais mieux qu’au dernier match. J’ai fait beaucoup de soins aujourd’hui (hier) et ça va mieux. Vous me connaissez, je vais toujours jouer s’il n’y a rien de cassé J’ai joué du mieux que j’ai pu. »

Néanmoins pour Scott Brooks, son joueur reste capable aujourd’hui de continuer sur son rythme de croisière : « Ils s’y sont mis à deux sur lui. Nous devons rentrer nos tirs et continuer de faire les bons choix. Lui les fait et il continuera à les faire. Et nos gars doivent commencer à mettre leurs tirs et ça va nous donner plus de possibilités en attaque. Il n’a pas joué les dernières 14 minutes car nous étions loin derrière au score. Il aurait pu marquer facilement 30 points même avec un bon défenseur sur lui. »

Et quoi de mieux pour confirmer ses propos qu’un back-to-back contre Milwaukee.