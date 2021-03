Le MVP de la nuit : Nikola Jokic domine le « clutch time »

Ja Morant aura beau râler, les arbitres ne changeront pas d’avis. C’est bel et bien Nikola Jokic qui a eu le dernier mot sur cette balle de match. Le meneur des Grizzlies vient le provoquer pour arracher la victoire. Le Serbe est en l’air, les deux se télescopent, et Morant est déséquilibré. Neuf fois sur dix, les arbitres sifflent faute. Arbitrage playoffs pour cette dernière action, et Jokic peut lever le poing. Denver s’impose 103-102.

Juste avant Jokic avait permis aux Nuggets de reprendre la main avec un gros 3-points dans l’axe, puis un hook shot main gauche malgré le contact avec Jonas Valanciunas. Toute la soirée, les deux se sont rendu coup pour coup. C’était un vrai bon match de basket, avec de l’intensité, de la défense, et une fois de plus, Jokic a brillé. Il a joué les distributeurs pour Michael Porter Jr et Will Barton. Il a sanctionné de près comme de loin.

Et puis, il a serré les dents. Car au début de la deuxième mi-temps, il rejoint le banc. Sa cheville gauche a tourné. « Il s’est tordu la cheville et avait besoin de sortir » raconte Mike Malone. « Mais une minute plus tard, il m’a dit : « Coach, ça va. Je veux revenir ». »

Tout commence par la défense

Et Jokic a repris sa place pour signer une énième belle performance à 28 points, 15 rebonds et 7 passes. Sans la maladresse de Jamal Murray, il aurait signé un énième triple-double. Mais ce qu’on retiendra, c’est que Jokic a montré l’exemple en défense. Sa marge de progression est énorme dans ce domaine, mais il montre l’exemple au sein d’une formation très critiquée sur ce secteur depuis le début de la saison.

« Je pense que nos gars prennent conscience que lorsqu’on adhère à nos principes et notre identité, on est une bonne équipe, et ça commence par la défense » explique Malone. « Peu importe qui est dans la rotation ou pas, les gars ont défendu à un niveau élevé. On a pris du plaisir, on a joué ensemble, et les uns pour les autres. »

C’est un peu la définition du basket de Jokic : du plaisir et de l’altruisme.