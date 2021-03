Grizzlies – Nuggets : Ja Morant rate la balle de match

Les deux formations ont des fourmis dans les jambes, mais le tempo se ralentit rapidement ce qui convient parfaitement au duo Jonas Valanciunas-Kyle Anderson, qui peut montrer ses qualités de jeu sur demi-terrain, et ainsi ouvrir le jeu pour Desmond Bane, qui punit de loin. Denver n’est pas en reste, et Will Barton lui répond deux fois de suite pour donner un premier avantage aux siens (20-17).

Brandon Clarke fait du bien, montre les muscles, et il continue de faire oublier Jaren Jackson Jr. Le Canadien se bat au rebond, plante de loin, mais Nikola Jokic lui met une bâche pour le calmer alors que celui-ci montait au dunk après une superbe coupe ligne de fond. Les Grizzlies décident de tout miser sur leurs tirs de loin tandis que Facundo Campazzo entre sur le parquet. Clarke poursuit son show, et va provoquer des fautes en allant de nouveau chercher le cercle (12 points déjà). Après douze minutes, Memphis met ses systèmes bien en place, et prend la main sur les débats (31-26).

Soirée cauchemar pour Murray

Justise Winslow apporte son énergie en sortie de banc, et donne deux superbes caviars pour entamer ce second quart. Mais ses coéquipiers galèrent à convertir leurs tirs, et ils voient Paul Millsap mettre des points faciles sous le cercle, aux côtés d’un virevoltant Campazzo. Les seconds couteaux de Mike Malone font du très bon travail, mais les locaux sont toujours en tête (41-39). Dillon Brooks décide d’enfin sortir de sa torpeur, et marque sept points de suite pour redonner un coup de boost aux siens. Le shooteur-défenseur se lâche, et il serre la vis sur Will Barton.

Ja Morant va chercher des points dans la peinture, et le meneur voltigeur de Memphis essaie d’accélérer le jeu. En face, Jokic compense le manque de réussite aux tirs de Jamal Murray par un énième clinic offensif. Valanciunas se met à son niveau et à la mi-temps, Memphis rejoint les vestiaires avec une courte avance (55-53).

Denver encaissent les coups…

Au retour des vestiaires, la frayeur côté Denver : après moins de deux minutes de jeu, Jokic sort, touché à la cheville après un choc avec Anderson. Millsap le remplace, mais le pivot serbe revient finalement sur le terrain. Il grimace, il boîte mais il insiste pour rester. A ses côtés, le duo Barton-Porter Jr. est incisif, et les Nuggets passent devant (64-60). Clarke retrouve le parquet pour apporter son intensité physique, et Morant est dans le dur, malgré un tir primé qui donne un peu d’air à son équipe.

La mécanique adverse est bien huilée, malgré un Jokic sur une jambe, et P.J Dozier profite des espaces pour mettre dedans. A ses côtés, Porter Jr. déroule en attaque, profitant lui aussi de tous les espaces que laissent les Grizzlies, (beaucoup) trop concentrés sur le seul Jokic en défense. A la fin du 3e quart-temps, et après un panier au buzzer de Morant, Memphis a toujours ces quatre points à remonter (81-77).

Les Nuggets tiennent le coup

Winslow colle un contre énorme sur Dozier sur la première action du dernier quart-temps, et les Grizzlies ont haussé le ton dans la protection de leur cercle. Murray passe une soirée très compliquée (1/10 pour l’instant ! ) et les tirs ratés s’enchainent. Campazzo tente de réorganiser le jeu de sa formation, et il convertit un tir dans le corner pour stopper la sécheresse offensive des siens.

À l’entrée du money time, un 3-points de DeAnthony Melton ramène les Grizzlies à deux unités (90-88). Les Nuggets tremblent, mais ils tiennent le coup. Les hommes de coach Malone peuvent compter sur un Porter Jr inspiré, et un Barton tranchant, qui sanctionne à chaque occasion qui se présente à lui. Jokic enfile son costume de patron, et colle deux moves superbes à Valanciunas poste bas, ce qui rend fou de rage le pivot lituanien qui se fait également siffler une faute assez contestable sur un lay up.

Les locaux y croient, et poussent fort les Nuggets, qui font le dos rond. Morant à une balle de match à 4 secondes du terme, mais il va s’empaler sur Jokic qui récupère un rebond précieux. Morant est furieux contre les arbitres et un coéquipier est obligé de le retenir… En face, le Joker peut sourire, et lever le poing : son équipe a transpiré, et elle enchaine un cinquième succès de suite (103-102).