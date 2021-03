Les Kings vont économiser Tyrese Haliburton

Depuis le début de saison, Tyrese Haliburton joue presque 30 minutes par match. C’est pourquoi ses 18 minutes passées sur le parquet dans la victoire face à Houston jeudi soir sont un peu étonnantes.

Enfin pas tellement puisque Luke Walton a expliqué que le jeune talent de Sacramento, rookie du mois de janvier et février à l’Ouest, allait voir son temps de jeu être limité. Le staff médical des Kings est prudent avec Tyrese Haliburton, qui a été blessé au mollet en première partie de saison, et veut lui éviter le « rookie wall ».

« Des matches arrivent (six en neuf jours) et il est dans sa première saison, avec déjà autant de rencontres jouées que lors d’une saison universitaire entière », explique le coach au Sacramento Bee. « Son corps s’habitue à ce type d’effort. Notre équipe médicale estime que c’est le mieux pour lui à cet instant de sa carrière. »

Le meneur des Kings n’avait plus joué depuis le 25 février, manquant les quatre derniers matches de la première partie de saison à cause de son mollet. Mais il avait aussi souffert de plusieurs autres petits pépins avant.

« Je suis impatient de retrouver de la fraîcheur physique », annonce-t-il, après avoir marqué cinq points contre Houston. « Je me suis battu avec plusieurs choses cette saison : des douleurs au genou, à l’épaule, dans le corps entier. La coupure m’a permis de me remettre à zéro. Je me sens bien. »

Avec des minutes désormais surveillées (et pour une durée qui n’a pas été précisée) et malgré ses performances intéressantes, il semble donc improbable de voir Tyrese Haliburton intégrer le cinq majeur dans un futur proche.

« Je prends sur moi pour être une voix et pour apporter de l’énergie du banc », poursuit le rookie. « Je fais ce qu’on me demande pour l’instant et, en ce moment, le mieux pour moi, c’est de commencer du banc. Je suis prêt pour chaque rôle. »