Un nouveau coloris pour la Air Jordan 35 Low

Air Jordan 35 Low » s’apprête à être déclinée en plusieurs coloris, dont ce modèle classique en noir et blanc plutôt sobre, teinté de rouge. Sur la forme, on part sur une base en mesh noir sur la tige qui est ensuite contrastée par des superpositions en cuir lisse et perforé blanc.

Sur la languette noire, le logo « Jumpman » est argenté. Quelques touches subtiles de rouge complètent le modèle ainsi qu’une « plaque Eclipse » au niveau de la semelle pour offrir plus de stabilité et de maintien sur les côtés, et des lacets noir et blanc.

À sortir prochainement, probablement autour des 200 euros.

Via KicksOnFire

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Under Armour Curry 8 « IWD » qui célèbrent la journée internationale de la Femme et toutes celles qui font du parquet de basketball un endroit d’égalité et de respect pour changer le jeu, pour de bon.